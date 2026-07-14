El PP de Sevilla valora la puesta en marcha del segundo carril BUS-VAO del Aljarafe

El presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez, en un acto de partido - PP DE SEVILLA

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha destacado la entrada en funcionamiento del nuevo carril BUS-VAO del Aljarafe Norte como una "nueva muestra del compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno "con la mejora de la movilidad en el área metropolitana de Sevilla". Esta infraestructura permitirá mejorar la conexión entre esta comarca y la capital, ofreciendo una alternativa "más rápida, eficiente y sostenible para miles de usuarios".

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado en un comunicado que este nuevo carril BUS- VAO, que conecta Plaza de Armas con Castilleja de Guzmán, pasando por Camas, ha supuesto una inversión de 19,8 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos Next Generation, y permitirá impulsar el transporte público y favorecer los desplazamientos compartidos.

"La movilidad es una prioridad para el Gobierno de Moreno porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Frente a años de proyectos paralizados, hoy los sevillanos ven cómo las infraestructuras se ejecutan y entran en funcionamiento", ha afirmado Ricardo Sánchez.

El nuevo carril cuenta con 6,6 kilómetros de longitud y, en una primera fase, funcionará en sentido Sevilla, donde se concentra el mayor volumen de tráfico diario. Las previsiones apuntan a que dará servicio a 7.140 viajeros del transporte público y facilitará el desplazamiento de otros 4.000 usuarios de vehículos privados con dos o más ocupantes.

El recorrido incluye la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón, la conexión con el carril BUS-VAO del Puente de la Señorita, un nuevo paso inferior bajo la SE-30, una estructura sobre el acceso desde la A-49 y un carril bici que dará continuidad al existente entre Salteras y Castilleja de Guzmán.

CARRIL BUS-VAO MAIRENA Y SE-30

Además, el presidente del PP de Sevilla ha recordado que esta actuación da continuidad al primer carril BUS-VAO del Aljarafe, inaugurado el pasado mes de marzo entre la glorieta del PISA (Mairena del Aljarafe) y la SE-30.

Con ambas actuaciones, el Gobierno andaluz ha movilizado 37 millones de euros, configurando la mayor inversión en movilidad realizada en la comarca desde la construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla. En este sentido, ha destacado que los primeros datos de aforo de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reflejan que el primer carril BUS-VAO ya está dando resultados.

Según estas mediciones, ha permitido reducir cerca de un 20% el tráfico en las horas punta de acceso a Sevilla y registra una utilización superior a la prevista inicialmente, con alrededor de 3.000 vehículos diarios, frente a los 2.300 estimados en el proyecto.

"Estos datos demuestran que la apuesta del Gobierno de Moreno por mejorar la movilidad del Aljarafe funciona. Cuando se invierte en infraestructuras útiles, los ciudadanos responden y los resultados llegan", ha señalado Ricardo Sánchez.

Asimismo, el presidente provincial ha afirmado que la Junta continúa trabajando en el nuevo Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla y en el estudio de alternativas para la futura Línea 2 del Metro, incluyendo su prolongación hasta el Aljarafe, dentro de una estrategia global para mejorar la movilidad del área metropolitana.

"El Gobierno del PP está haciendo realidad proyectos que durante años permanecieron olvidados. Hoy no hablamos de promesas, sino de infraestructuras terminadas que mejoran la movilidad y la calidad de vida de miles de sevillanos. Ese es el compromiso del Gobierno de Moreno con Sevilla", ha concluido Sánchez.