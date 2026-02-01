El pregón de Victoria García Gil pone el punto y final a la Gran Gala Infantil de Carnaval 2026 de Alcalá (Sevilla)

Victoria García Gil, durante la gala de clausura. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Gran Gala Infantil de Carnaval 2026 culminó el sábado en el Teatro Gutiérrez de Alba con el pregón de Victoria García Gil. La joven alcalareña hizo alarde de "talento, ingenio, estilo y pasión rotunda por su gente", la gran familia del Carnaval "de la que presume con orgullo y es un gran referente". De su texto y su voz salió el anuncio de una fiesta que tiene en niños, en la juventud de Alcalá, a los mejores embajadores.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la Gala Infantil 2026 contó con la presencia de la alcaldesa y una gran representación de la Corporación municipal, que aplaudió y felicitó a la joven artista por su magnífico pregón. Ana Isabel Jiménez felicitó a la joven artista, "nos ha regalado hoy un pregón lleno de magia, ilusión y aprendizaje", al tiempo que ha considerado que "de su mano, hemos redescubierto el Carnaval a través de la mirada limpia y sincera de los niños, recordándonos por qué esta fiesta se vive con tanta intensidad".

Hemos aprendido, sentido y soñado con cada palabra, dejándonos llevar por esa ilusión especial que nace cuando el mundo se mira desde detrás de una máscara de Carnaval", ha afirmado.

Así, esta es una de las grandes citas del programa organizado por la Asociación Alcalareña de Carnaval. Del 4 al 8 de febrero, se desarrollará la fase de Semifinales del 38º Concurso de Agrupaciones, a las 19,00 horas del domingo. El 14 de febrero (19,00 horas) tendrá lugar la final del Concurso de Agrupaciones. El 15 de febrero (12,00 horas) será la Fiesta del Hornazo y el 21 de febrero (desde las 17,00 horas) recorrerá las calles de Alcalá de Guadaíra el Gran Desfile de la Ilusión a las 17,00 horas.

El Ayuntamiento y la Asociación de Carnaval están coordinando el dispositivo especial, 'Plan Serpentina' para el correcto discurrir de los próximos eventos de calle del Carnaval de la localidad, especialmente centrados en el Hornazo (15 de febrero) en el centro urbano y el Gran Desfile de la Ilusión (21 de febrero) que atraviesa la ciudad desde la Avenida de la Constitución hasta finalizar en la Caseta Municipal.

En suma, el dispositivo cuenta con operativos especiales en el que participan Policía Local y Nacional, Protección Civil, Bomberos, Aira Gestión Ambiental, Hosteleros y los departamentos de Hábitat Urbano, Gobernación, Juventud y Comercio y Fiestas Mayores, cuyos responsables mantuvieron una reunión presidida por los delegados responsables, Rocío Bastida, Paula Fuster, David Delgado y Pedro Gracia.