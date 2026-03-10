Presentado en Sevilla el plan 'Estación de las Letras' 2026 para crear un espacio de "diálogo" a través de la palabra

Presentación de 'Estación de las Letras' 2026 - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este martes la presentación de la 'Estación de las Letras' 2026, un proyecto cultural reconocido con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura el pasado año, que "busca transformar el espacio público en un territorio de encuentro, diálogo y transformación social a través de la palabra escrita".

Según ha informado la institución provincial en una nota, la presentación que ha contado con el presidente de Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la primera teniente de Alcaldía y delegada de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada, Raquel Vega, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández. Además, han estado presentes algunos de los mentores del programa, como son los escritores Eva Díaz Pérez y Fernando Repiso.

"Un programa que se sale de lo tradicional, absolutamente incluyente y una pieza fundamental en el eje estratégico del municipio en su apuesta por la cultura, referencia en la provincia y en ámbito nacional y ahora también en el internacional", ha expresado Fernández.

Este año, La Rinconada reconoce con el Premio Factoría Creativa de las Letras en la categoría nacional al escritor Salvador Gutiérrez Solís. Nacido en Córdoba, ha dedicado más de 25 años a la literatura, siendo el creador de la famosa inspectora Carmen Puerto, protagonista de la aclamada trilogía compuesta por 'Los amantes anónimos', 'El lenguaje de las mareas', y 'Solo vive quien muere'.

En categoría Iberoamericana se reconoce a la autora cubana Ena Lucía Portela. Licenciada en Lengua y Literatura Clásicas por la Universidad de La Habana, es narradora y ensayista. A la edad de veinticuatro años ganó con su primer libro el Premio de Novela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ese mismo año fue otra vez galardonada con el Premio Juan Rulfo de cuentos por 'El viejo, el asesino y yo', y en 2002 su novela 'Cien botellas en una pared'mereció el Premio Jaén.

En cuanto a los contenidos, Raquel Vega ha señalado que "los ejes que articulan la programación de 2026 definen un proyecto coherente, inclusivo y abierto, pensado para públicos diversos y para todas las edades. Un recorrido que va desde el fomento del hábito lector y el apoyo a la creación, hasta la reflexión crítica sobre la actualidad, o el dialogo con otras artes y lenguajes. Todo ello a través de diferentes ejes que dan vida a un proyecto cultural de ciudad y que fusionan letras con espacios públicos y vida".

'Estación de las Letras' ha tenido como preludio la entrega de los 'Premios Almudena Grandes de Novela y Ensayo', en una gala que contó con el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y donde este año se ha premiado la novela 'Mosturito' (Tusquest) de Daniel Ruíz, mientras que en ensayo se ha premiado 'Raíles y maletas' (Fundación José Manuel Lara) de Rafael Jurado Arroyo. Ambos autores desarrollaran talleres en institutos de la localidad en torno a sus obras, fomentando el relevo generacional de lectores.

La edición de 2026 de 'Estación de la Letras' contará con Manel Loureiro como pregonero. El autor "simboliza el espíritu de esta edición: una literatura viva, cercana y capaz de despertar el placer por la lectura en públicos diversos". Su pregón será la invitación oficial a adentrarse en un año de historias que convierten a La Rinconada en un "refugio de reflexión".