Presentado en Sevilla un volumen que explora la obra y figura de Nebrija con motivo del V centenario de su nacimiento

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del libro 'Patrimonio Lingüístico de la provincia de Sevilla. A propósito de la figura de Nebrija', un volumen que coordinan Rosario Moreno Soldevila y Olga Cruz Moya. La obra es resultado de la compilación de los contenidos científicos mostrados en las XVI Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el seminario, celebrado con motivo de la conmemoración del V Centenario del nacimiento del humanista Elio Antonio de Nebrija, ha puesto de relieve la figura del filólogo y la centralidad de las Humanidades en la sociedad, explorando la figura de Nebrija y su obra, su aportación a la historia de nuestra lengua y su legado cultural.

El volumen reúne una selección de las intervenciones presentadas en las Jornadas, con los textos articulados en torno a dos ejes: 'Tras las huellas de un filólogo: Nebrija y su legado' y 'La lengua como bien patrimonial: dos ejemplos de patrimonio lingüístico de la provincia de Sevilla'.

La primera parte se abre, según la institución provincial, con un balance del llamado Año Cultural Nebrija, ofrecido por José Ángel Martínez Fernández, delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Lebrija, que sitúa a los lectores en el marco conmemorativo del V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija. A partir de ahí, las contribuciones profundizan en Nebrija y su tiempo, en sus logros y en su legado.

Las aportaciones de los profesores Cristóbal J. Álvarez López y Stefan Ruhstaller Kühne de la Universidad Pablo de Olavide y de Rafael Cid Rodríguez del Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla abren nuevas vías de interpretación del personaje, según ha concretado la Diputación.

El segundo bloque se centra en el trabajo de los profesores Francisco Molina Díaz y Mercedes de la Torre García, de la Universidad Pablo de Olavide, que se centran en dos manifestaciones concretas del patrimonio lingüístico: la toponimia y el paisaje lingüístico, respectivamente.

La edición ha estado a cargo de las profesoras Olga Cruz Moya y Rosario Moreno Soldevila, de la Universidad Pablo de Olavide, quienes han articulado las distintas aportaciones en un marco interpretativo común.