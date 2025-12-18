El presidente de la Diputación de Sevilla recibe a la nueva rectora de la US, Carmen Vargas

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido este jueves en la sede provincial a la nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, en su primera visita institucional tras su nombramiento.

Durante el encuentro, Javier Fernández ha expresado su satisfacción por recibir a la primera rectora en la US y ha destacado que Carmen Vargas "rompe un nuevo techo de cristal en una institución histórica como la Hispalense, y lo hace desde una trayectoria sólida, prestigiosa y ampliamente reconocida", según una nota remitida por la institución provincial.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha trasladado a la rectora el respaldo de la institución provincial a su proyecto de futuro proyecto que ha calificado de "ambicioso y necesario, basado en la transparencia, la descentralización y la participación activa de la comunidad universitaria".

En esta línea, Fernández ha subrayado la voluntad de la nueva rectora de "reforzar la labor investigadora, captar fondos estratégicos, modernizar los campus universitarios y seguir defendiendo una financiación pública más justa y robusta para el sistema universitario", unos objetivos que ha indicado que "comparten plenamente desde la Diputación".

Por su parte, Carmen Vargas ha destacado que con este encuentro "se extienden los lazos de colaboración institucional, más allá de los existentes, de manera que podamos contribuir desde la Universidad de Sevilla, con nuestro granito de arena, al desarrollo económico de la provincia".

Javier Fernández ha afirmado que la Diputación de Sevilla "va a seguir estrechando lazos" con las dos universidades públicas sevillanas, al considerar que las universidades "tienen un valor estratégico para el territorio, y respaldar su labor es fortalecer nuestra economía y nuestra sociedad".

En este sentido, ha destacado el compromiso de la Diputación con el alojamiento y las oportunidades para el estudiantado, a través de residencias propias y programas de becas como Reset. "El objetivo es que no se pierda ni un solo talento en la provincia de Sevilla, porque cuando se pierde el talento de un joven, pierde a esa persona y pierde toda la sociedad", ha afirmado.

Durante el encuentro, el presidente de la Diputación de Sevilla y la rectora de la Universidad de Sevilla han puesto en valor que la institución provincial "mantiene de forma estable" líneas anuales de colaboración económica con las universidades públicas y los centros universitarios públicos adscritos, con sede en la provincia de Sevilla.

Estas líneas de apoyo se articulan a través de convocatorias públicas de subvenciones impulsadas por el Área de Concertación, abiertas cada año a las universidades y concedidas en régimen de concurrencia no competitiva, con el objetivo de respaldar iniciativas universitarias de interés general y facilitar su desarrollo en el territorio provincial.

La Diputación ha subrayado que este modelo de cooperación permite dar respuesta de "manera ágil y continuada" a las propuestas que presentan las universidades públicas sevillanas, reforzando su papel "como motores de conocimiento, innovación, empleabilidad y cohesión social".