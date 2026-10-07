La primera etapa de La Vuelta a Andalucía 2027 se desarrollará íntegramente en La Rinconada (Sevilla)

El presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Joaquín Cuevas, junto al exciclista y actual comentarista de TVE, Pedro Delgado, y al alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, en la Gala Del Deporte. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta a Andalucía de Ciclismo se desarrollará íntegramente en La Rinconada. Esta prueba "plenamente consolidada" que atrae "a algunos de los mejores ciclistas del panorama nacional e internacional" y que aprovecha las diferentes orografías de nueva tierra y su extensión para crear una prueba "altamente competitiva y muy valorada por los corredores, ya que es como una Gran Vuelta, pero en formato reducido".

Según ha valorado el Consistorio en una nota, el director de la carrera, Joaquín Cuevas, acompañado por el exciclista, campeón de la Vuelta a España y del Tour de Francia, actual comentarista de TVE, Pedro Delgado, que la primera etapa de la edición 2027, tendrá lugar íntegramente en La Rinconada, que albergará un circuito que pasará por los dos grandes núcleos de población y que tendrá su epicentro en La Unión, concretamente en el Recinto Multifuncional 'El Abrazo'.

Como avanzaba Cuevas, será "el próximo 17 de febrero y tendrá un recorrido de doce kilómetros de trazado muy llano por lo que esperamos que se superen los 70 kilómetros por hora de velocidad media, a la par que estamos trabajando en la presencia de grandes ciclistas", para lanzar el nombre propio del belga Remco Evenepoel.

En este sentido, Cuevas ha abundado en que el 17 de febrero de 1997 una etapa de la Vuelta a Andalucía salía desde el Estadio Felipe del Valle, por lo que "30 años después volvemos a La Rinconada y lo hacemos con la etapa contrarreloj inaugural en terreno municipal y con la cobertura de Eurosport, TVE y Canal Sur para llegar a 180 países".

Precisamente el alcalde, Javier Fernández, tuvo la oportunidad de compartir escenario con ellos y con el delegado de Deportes, Javier Fernández. El primer edil ha incidido en el paso de la otrora Ruta del Sol por La Rinconada a finales de los 90. "En aquel momento, yo era delegado de Deportes y fue una experiencia maravillosa porque incluso se le dio el día libre a los niños en el colegio para que acudieran a ver la salida de la etapa".

Así, este evento viene a reforzar la candidatura de La Rinconada como Ciudad Europea del Deporte 2028, a la que el municipio ha presentado su candidatura a Aces Europe. De hecho, durante la Gala, que premiaba a los mejores deportistas locales de la temporada pasada y que reunía a toda la familia deportiva del municipio en el Centro Cultural de La Villa, se pudo ver un video que ponía de manifiesto las principales fortalezas de la candidatura rinconera.

Por su parte, el delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Bomberos y Deportes, Francisco José Rodríguez, ha destacado que "una prueba como ésta en la localidad habla de la confianza acreditaba en la capacidad del municipio para organizar este tipo de eventos que requieren un gran despliegue de medios técnicos y humanos, y que viene a refrendar la apuesta por el deporte y la práctica deportiva de La Rinconada".