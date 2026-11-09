A prisión tras apuntar con un arma simulada a dos guardias civiles en Lora del Río (Sevilla)

Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad sevillana de Lora del Río como presuntos autores de graves amenazas de muerte contra dos agentes de este cuerpo en el ejercicio de sus funciones. Uno de los implicados "llegó a esgrimir una pistola contra ellos", según se recoge en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar durante cuando dos guardias civiles se personaron en un domicilio de la localidad, en el marco de una actuación policial, y dos individuos salieron del inmueble y "comenzaron a proferir graves amenazas de muerte contra los agentes"; y uno de ellos exhibió un arma corta, "con la que les apuntó, provocando una situación de extrema tensión y una considerable alteración del orden público".

Como resultado de las investigaciones, se desplegó un dispositivo en la localidad, con dos registros domiciliarios que culminaron con la detención de ambos individuos. Durante los mismos, los agentes intervinieron una pistola simulada de características y apariencia similares a las de un arma de fuego real, así como diversas armas prohibidas, entre las que se encontraban puños americanos y cuchillos de fabricación artesanal.

Asimismo, los agentes localizaron varias catanas y numerosos efectos cuya procedencia está siendo investigada, al existir sospechas de que pudieran haber sido sustraídos.

En el dispositivo participaron efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR), agentes del Puesto Principal de Lora del Río, componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial y especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con perros adiestrados en la detección de armas, entre otros efectivos.

La actuación policial ha permitido poner a disposición judicial a los dos presuntos responsables de estos graves hechos, quien decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.