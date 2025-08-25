A prisión una detenida en Alcalá de Guadaíra acusada de abandonar a su hija al cargo de "consumidores habituales"

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional de una mujer detenida por la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) como presunta autora de un delito de abandono de menores que habría cometido tras dejar a su hija al cuidado de dos personas "consumidoras habituales" durante cuatro días.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, los hechos se conocieron cuando los familiares de la menor la localizaron en la vía pública en compañía de estos individuos, lo que dio lugar a la intervención policial. En el momento de la actuación, la prioridad de los agentes fue "comprobar el estado de la menor y garantizar su seguridad".

Posteriormente, la Policía averiguó que la madre de la víctima la había dejado al cuidado de estas dos personas "consumidoras habituales" --sin que se haya precisado a qué sustancias--, y había desaparecido durante cuatro días.

Por ello, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención de la presunta autora, quien fue puesta a disposición de la autoridad judicial por su supuesta implicación en un delito de abandono de menores. Finalmente se ha decretado su ingreso en prisión provisional.