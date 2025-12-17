A prisión provisional el acusado de matar a una mujer a la que alquilaba una habitación en La Algaba (Sevilla)

Miembros de la Guardía Civil en el domicilio de la calle Buganvilla de La Algaba (Sevilla) donde ha aparecido esta mañana el cuerpo sin vida de una mujer de 44 años de edad. A 15 de diciembre de 2025 en La Algaba, Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha acordado en la mañana de este miércoles, 17 de noviembre, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de una mujer ocurrida este pasado fin de semana en la localidad de La Algaba (Sevilla).

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración.

Asimismo, cabe enmarcar que el mencionado Juzgado ha asumido la causa porque se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

Cabe contextualizar que la Guardia Civil había puesto en la mañana de la presente jornada al investigado a disposición judicial, tal y como confirmaron fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Los hechos se remontan a este pasado domingo, momento en el que el cuerpo de la mujer fue localizado tras un aviso al 112. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima tras el hallazgo del cuerpo con heridas de arma blanca.

Las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de un varón de 31 años de edad que moraba en la misma vivienda y que había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos.

Así, al comienzo de la investigación, el hombre se encontraba, tal y como confirmaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "en paradero desconocido desde que sucedieron los hechos".

Finalmente, este martes, 16 de noviembre, el investigado era detenido por la Policía Nacional sobre las 18,30 horas en Sevilla capital.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, indicaba que el individuo "se personó en un establecimiento, en una farmacia, y además de realizar un discurso incoherente, solicitó poder hablar con la policía".

De igual forma, confirmaba que "la violencia de género no está entre las principales vías de investigación", aunque también ha indicado que "no se descarta ninguna hipótesis".