Prisión provisional sin fianza para el detenido por el asesinato de su expareja en Sevilla Este

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla, en funciones de guardia, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, una joven de 29 años, ocurrido el pasado domingo en el barrio de Sevilla Este, en la capital hispalense.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que una comisión judicial se ha desplazado en la tarde de este martes al centro hospitalario donde el detenido permanece ingresado. Allí se ha acordado la medida de prisión provisional por su presunta implicación en delitos de asesinato, lesiones y contra la intimidad.

Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, el acusado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. El arrestado permanecerá ingresado en el hospital bajo custodia policial hasta recibir el alta médica, momento en el que será trasladado a un prisión.

Tras este nuevo caso, Andalucía eleva a nueve el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2025, después de que el Ministerio de Igualdad confirmara este pasado lunes, 29 de septiembre, que este episodio constituye un asesinato por violencia de género. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.