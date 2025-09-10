Prisión provisional sin fianza para los dos detenidos por matar a dos personas y herir a otra en Carmona (Sevilla)

Archivo - Sede actual de los juzgados de Carmona. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CARMONA - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Carmona (Sevilla) ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos varones detenidos este pasado fin de semana tras presuntamente matar a dos personas y herir de gravedad a una tercera en esta localidad.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los dos detenidos están investigados por dos presuntos delitos de homicidio y un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Durante sus respectivas comparecencias judiciales, ambos han prestado declaración. La causa la investigará este órgano judicial, dado que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.