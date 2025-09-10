Localizada en el Guadalquivir, cerca del Alamillo, el arma empleada en el tiroteo en un bar de Carmona (Sevilla)

El supuesto arma empleada en el tiroteo en un bar de Carmona.- GUARDIA CIVIL DE SEVILLA.

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en el río Guadalquivir, concretamente en una zona próxima al puente del Alamillo, el arma supuestamente utilizada en el tiroteo ocurrido en un bar de la urbanización Los Nietos, en el término municipal de Carmona (Sevilla), el pasado domingo, 7 de septiembre, que se saldó finalmente con dos fallecidos y un herido grave.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, tras la detención de los supuestos autores, la investigación se centró en la búsqueda del arma del crimen, considerada una pieza "clave" para poder esclarecer los hechos.

Así, los agentes descubrieron que los implicados se habían deshecho del arma en el río Guadalquivir, tras lo que se activó un dispositivo específico en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), del guía canino del Servicio Cinológico especializado en búsqueda de armas, patrullas de Seguridad Ciudadana y los propios investigadores de la UOPJ de Homicidios.

La Guardia Civil ha detallado que la búsqueda ha resultado "especialmente compleja", dado que se amplió "de forma considerable el radio de rastreo" por la posibilidad de que las corrientes hubieran podido desplazar el arma algunos metros de donde fue arrojada.

El Instituto Armado ha aclarado que la supuesta arma usada en el crimen fue finalmente localizada por el GEAS. Será analizada y puesta a disposición judicial, junto con los detenidos, este miércoles ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Carmona.