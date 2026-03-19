Prodetur reúne en Camas a profesionales de la innovación en la jornada 'Sevilla emprendedora: mirando al futuro'

Foto de familia tras la inauguración de las jornadas sobre innovación y emprendimiento celebrada en Camas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CAMAS (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Camas ha acogido la segunda edición de la jornada 'Sevilla emprendedora: mirando al futuro', organizada por Prodetur, la sociedad instrumental de la Diputación, en colaboración con la Asociación Internacional de Startups, la Red 'Business Market' y el Consistorio. El evento está enmarcado dentro de la agenda de actividades del Congreso Internacional de Startups 2026, que se ha celebrado en Sevilla del 17 al 19 de marzo.

La jornada ha reunido a emprendedores, startups, inversores, y en general a profesionales del ámbito empresarial y representantes institucionales interesados en el emprendimiento y la innovación. Con esta segunda edición, "Sevilla refuerza su papel como 'hub internacional de innovación', apostando por la colaboración público- privada e impulsando el desarrollo económico", informa en una nota de prensa.

En la inauguración institucional del encuentro han participado Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur; Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups, y Víctor Ávila, alcalde de Camas. Al hilo de este evento, el vicepresidente de Prodetur ha afirmado "que más allá de oportunidades de mercado y buenas infraestructuras, lo que necesitamos es confianza y expectativas positivas".

"Cuando las instituciones públicas creemos en la capacidad de nuestros emprendedores y emprendedoras, estamos enviando un mensaje muy poderoso: sí puedes, sí confío en tu talento", ha subrayado. En relación con la unión entre empresarios e instituciones públicas, Rodríguez Hans ha alegado que "en Prodetur, creemos firmemente que el emprendimiento no surge en aislamiento, sino en una red donde la colaboración juega un papel fundamental".

PANELES CON EXPERTOS INTERNACIONALES

La jornada ha incluido diversos paneles sobre claves para el éxito emprendedor, innovación, atracción de talento, educación y transformación económica, con la participación de expertos de Estados Unidos, Portugal, Colombia, Brasil, Bélgica y España.

Durante el panel 'Claves para el éxito emprendedor y el desarrollo empresarial de impacto' han intervenido Carolina Arroyo, directora de ADN en Global University y directora general de Maíx México; Laura Suarez Galeano, presidenta de Jaguars Startups y Colombia Business Market; Ana Paula Tenorio, experta en innovación en Global Arrow; y Javier Conde, de Hossegor Invest.

Así, en el panel de 'Innovación, atracción del talento y desarrollo local: Los elementos para la construcción del ecosistema innovador en los territorios' han intervenido Fabia Silva, de MIT Spain Instituto Tecnológico de Massachussets y embajadora Talent Woman; Juan Manuel Revuelta, director general de Finnova y fundador de Startups Europe Awards; e Igor de la Vega, presidente de Bizkaired y Madrid en Red.

La programación ha continuado con el panel 'Educación, Emprendimiento y Transformación económica y productiva: oportunidades en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y Tecnológica', que ha contado con Randolph Morillo, vicerrector de Planificación, Innovación y Desarrollo de la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana; Alexander Riascos, coordinador de Educación Continua en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; y Alfonso Maroto Trujillo, coordinador de Cooperación Nacional e Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Por su parte, el diálogo 'Tendencias, desafíos y retos del Foro Económico Mundial de Davos al Desarrollo Local', con el que ha concluido la jornada, ha estado a cargo de Rogelio Mcdoneld, CEO de Breet, profesor de la Universidad de Berkeley y experto en sostenibilidad, cambio climático e impacto.