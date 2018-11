Los profesionales de asistencia social de la Macarena ven "mejor convivencia" y "menos tensión" en la zona

Publicado 14/11/2018 18:59:26 CET

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de profesionales de atención social que presta servicios a las personas sin hogar del entorno urbano de la Macarena ha constatado este miércoles que después de que este pasado verano dicha zona estuviese marcada por quejas vecinales, a cuenta de incidencias protagonizadas por personas sin hogar que acuden a los centros habilitados para ellas en este entorno, la convivencia "ha mejorado" y hay "menos tensión".

Así lo ha manifestado a Europa Press una trabajadora social de este entorno y además habitante de la Macarena, toda vez que la semana pasada, y a preguntas de los medios de comunicación, el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), manifestaba que si bien los citados "problemas" de convivencia no han desaparecido, sí "se han minorado bastante y controlado de modo fehaciente", después de que las autoridades reforzasen su "intervención social en la calle" concienciando a personas sin hogar de la inconveniencia de determinados comportamientos "en público".

No obstante, el Grupo popular del Ayuntamiento reaccionaba de inmediato, asegurando que la situación no sólo no había mejorado, sino que habría "empeorado" incluso con situaciones de violencia como "un tiroteo".

A tal efecto, esta portavoz de los trabajadores sociales que atienden a las personas sin hogar de la Macarena ha explicado que, en efecto, ha mediado una labor de "concienciación" entre las personas sin hogar, toda vez que las mismas estarían teniendo la impresión de ser objeto de actitudes "de odio" y, de hecho, en los últimos días una persona sin hogar habría sido objeto de "una pedrada" en la cabeza que le habría deparado nueve puntos de sutura. "La situación ha mejorado y hay más convivencia y menos tensión", indica esta persona, insistiendo en la "concienciación" que ha mediado.

Y es que en este entorno de la Macarena se ubican el centro municipal de acogida de la calle Perafán de Rivera, el Hogar Virgen de los Reyes, el centro de acogida Miguel de Mañara de la calle Maimónides y bastante cerca el centro de baja exigencia para personas sin hogar del paseo de Juan Carlos I, sumando 286 plazas para las personas sin hogar de la ciudad.

LO QUE DICEN LOS PROFESIONALES

En ese sentido, los profesionales que atienden a estas personas señalan que esta zona concentra buena parte de los recursos asistenciales de la ciudad para las personas sin hogar, avisando de "las consecuencias negativas de la concentración de recursos asistenciales", pero llamando a la vez a afrontar la situación sin incurrir en discursos de "odio o miedo al pobre".

Porque en el marco de la intensa controversia derivada de los citados incidentes protagonizados por personas sin hogar, mediaban no pocos avisos respecto a la proliferación de mensajes "de odio" a las personas sin hogar en las redes sociales.

El asunto tocó techo en el pleno ordinario celebrado el pasado 28 de septiembre por el Ayuntamiento, con el debate y votación de las mociones promovidas por el PSOE y Participa e IU para la desconcentración de las plazas para personas sin hogar que aglutina el barrio de la Macarena, escenario en el que el Gobierno local socialista mostró su compromiso de "acelerar el proceso de desconcentración de los recursos de atención a las personas sin hogar", así como de desplegar medidas adiciones para recuperar la convivencia en la zona.