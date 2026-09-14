La programación del Ateneo de Sevilla por el Centenario del 27: Presentaciones, paseos y exposiciones

ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Literatura del Ateneo de Sevilla ha presentado la programación de actividades correspondiente al primer trimestre del curso 2026/2027, en el que con motivo del Centenario del 27, a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el Ateneo ofrecerá un amplio programa dedicado a profundizar en la Generación del 27 y su estrecha vinculación con Sevilla.

Según ha detallado la institución en una nota de prensa, la programación incluye lecturas, presentaciones de libros, jornadas, seminarios, paseos literarios y exposiciones, abordando diferentes aspectos de la creación literaria y del contexto cultural de la época.

De esta manera, el próximo lunes, 28 de septiembre, dentro de las lecturas del 27 del Ateneo, se compartirá la lectura de 'Sevilla en la Generación del 27', de Rogelio Reyes Cano. A su vez, el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre tendrá lugar la actividad 'Eñ 27 en Sevilla: revista y grupo Mediodía', coordinada por José María Barrera.

Asimismo, el martes, 13 de octubre será el turno del Paseo 'La Sevilla de los años veinte del S.XX', de la mano de Rosa María García. Además, el martes 20 y el jueves 22 de octubre se procederá a la presentación de los libros 'Coplas flamencas de mediados del siglo XX', de Carmen y José Miguel Alfonso (y prólogo de Arcángel); y 'José María Romero Martínez: De rimar la vida a tomarle el pulso', de Enrique Sánchez Romero.

Por su parte, el lunes, 26 de octubre, se celebrará la quinta Jornada Libros y bibliotecas: 'Libros y bibliotecas en la Generación del 27', coordinada por Francisco Fuentes Casas. Seguidamente, el jueves 29 de octubre y el 26 de noviembre tendrán lugar una nueva cita de Las lecturas del 27 del Ateneo, aún con los libros por determinar.

El miércoles, 4 de noviembre, Eva Moreno Lago ofrecerá el seminario 'Lyceum Club de Señoritas', mientras que el jueves 5 se realizará otro paseo 'La Sevilla de los años veinte del S.XX', coordinado por Rosa María García.

Del lunes 9 al martes 24 de noviembre tendrá lugar la exposición 'José María Romero Martínez y la Generación del 27', comisionada por Enrique Sánchez Romero.

En esta línea, el miércoles 11 de noviembre se celebrará la sesión inaugural del curso 2026/2027 del Ateneo, con la conferencia 'Ateneo de Sevilla, 1927: Presentación en público de una nueva generación', por parte del vocal de la Sección de Literatura del Ateneo, José Vallecillo.

Por último, el miércoles, 16 de diciembre, se celebrará la Ceremonia de entrega de los Premios Ateneo de Sevilla de Poesía Generación del 27 y de Poesía Joven Generación del 27.