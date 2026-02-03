Programada la ópera 'La Bohème' en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá (Sevilla) para el 11 de marzo

El delegado de Cultura y Turismo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, en la presentación de 'La Bohème'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La ópera 'La Bohème' de la Compañía Ópera 2001 llega al teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el próximo miércoles, 11 de marzo, dentro de la apuesta municipal por atraer grandes eventos culturales "que propicien el acercamiento de la población a la cultura de calidad".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha anunciado durante la presentación de la cita que las entradas ya están a la venta en el portal municipal 'entradas.alcaladeguadaira.es'.

Por su parte, Rivas ha afirmado que el Auditorio Riberas del Guadaíra es un "escenario ideal" y cuenta con una "amplia experiencia" para las producciones de gran formato "con el que Alcalá se introduce en los circuitos escénicos nacionales e internacionales por derecho propio".

En contexto, la Compañía Ópera 2001 ha desarrollado una trayectoria de tres décadas y una excelencia en la producción de óperas de gran formato, con grandes solistas, para la que gira actualmente por España y Francia con orquesta propia y el Coro Lírico Siciliano.

En este sentido, ha precisado que su objetivo es "mantener vivas las obras más famosas del repertorio operístico", con el fin de que las jóvenes generaciones "aprendan a amarlas en vivo", en los escenarios de los teatros. Con más de un millón y medio de espectadores, "forma parte de la programación de teatros de primer nivel en el que se integra Alcalá, por lo que para nosotros es todo un orgullo", ha argumentado.

En relación, Rivas ha concretado que 'La Bohème', compuesta por Giacomo Puccini, es una de las óperas "más queridas y representadas del repertorio lírico mundial". Estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín bajo la batuta del joven Arturo Toscanini, la obra fue recibida con entusiasmo y consagró a Puccini como "uno de los más grandes compositores de su época".

Junto con 'Madam Butterfly' y 'Tosca', 'La Bohème' ocupa "un lugar especial" en el corazón del público por su "conmovedora humanidad y la intensidad de sus emociones", ha apuntado Rivas, al tiempo que ha señalado que "más de cien años después, hoy en día, sigue emocionando por sus valores de juventud, amor y amistad y supone un espectáculo actual con delicada puesta en escena y gran calidad artística".

En suma, 'La Bohème' retrata las vicisitudes de jóvenes artistas y soñadores en París durante el siglo XIX. Además, la Administración local ha agregado que se trata de una ópera en cuatro actos bajo la dirección musical de Martin Mázik; la dirección de escena de Aquilès Machado; la dirección artística de Luis Miguel Lainz y la escenografía de Alfredo Troisi.