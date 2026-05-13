Prorrogada seis meses la investigación en Sevilla del perito Manuel Huerta sobre el móvil de Carcaño

Archivo - Miguel Carcaño. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular de la plaza número 7 de la Sección del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado la prórroga hasta el 21 de noviembre de 2026 de la instrucción de la causa referente a la investigación por presuntos delitos de vulneración de secretos e intrusismo profesional del perito que examinó el móvil de Miguel Carcaño en el caso de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo, Manuel Huerta, a raíz del informe pericial realizado sobre este aparato electrónico.

Según el auto, fechado el pasado 29 de abril y consultado por Europa Press, ello se debe a que "aún ha de recibirse respuesta de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla a un oficio remitido en su día, sin descartar que surjan inconvenientes para practicarlo o que de su práctica pudieran derivarse la necesidad de nuevas diligencias".

Por ello, ha decretado una prórroga del plazo de instrucción por un período de seis meses, a contar desde el 21 de mayo de 2026. "Una vez se reciba el oficio cumplimentado, se decidirá sobre la pertenencia del requerimiento que interesa el denunciante, pues de la respuesta dada depende el requerimiento, así como su utilidad", apostilla en este sentido.

Asimismo, el magistrado ha remarcado que la parte denunciante, en este caso el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, había pedido que se solicitase al investigado, en este caso Huerta, que aporte el título que se le requirió, esto es su título académico oficial para acreditar su habilitación como perito informático.

En contexto, Huerta comparecía brevemente y a través de una videoconferencia en enero y en la cita, según expresaban a Europa Press fuentes cercanas al caso, enmarcaba su intención de aportar ambos documentos referidos. Además, habría señalado a seis colaboradores, presuntamente titulados en Informática, que participaron en la pericial sobre el dispositivo de Carcaño.

Huerta fue citado en calidad de investigado después de que la Audiencia Provincial revocara el archivo acordado por este juzgado en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, a raíz del informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

Lazarus Technology ha defendido desde el primer momento la "acreditada experiencia" de su responsable ante la querella del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía contra Manuel Huerta por posibles delitos de intrusismo profesional con publicidad, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio, en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Carcaño.

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señaló en su momento que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado "que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno".

El órgano colegial expuso en su día que Manuel Huerta "difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías", entre otros aspectos.