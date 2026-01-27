La provincia de Sevilla refuerza en Dublín su promoción en el mercado irlandés con presencia en una feria del sector

La provincia de Sevilla participa en la 'Holiday World Show', una de las principales ferias turísticas de Irlanda. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se ha desplazado a Dublín para la promoción de la provincia de Sevilla, dando así continuidad a la agenda internacional tras Fitur 2026, para acudir a la 'Holiday World Show', una de las principales ferias turísticas de Irlanda, que se ha celebradado entre el 23 y el 25 de enero.

La presencia de Prodetur en esta cita se enmarca en el Plan de Acción de Promoción Turística 2026 y se ha desarrollado en coordinación con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, dentro del espacio expositivo de Turismo Andaluz, compartido con otros destinos andaluces y con el apoyo de Turespaña-OET Dublín, dirigida por Laura Pena, informa la Diputación en una nota de prensa.

La 'Holiday World Show Dublin' ha vuelto a consolidarse como un evento estratégico para la promoción internacional de destinos, al reunir a profesionales del sector, empresas turísticas, organismos oficiales y público final, constituyendo un escaparate clave para el mercado irlandés, "uno de los emisores con mayor afinidad con la oferta turística de la provincia de Sevilla".

Según datos aportados por la OET de Dublín, España es el primer y principal destino turístico internacional para los irlandeses, consolidándose como el destino europeo más demandado en cualquier época del año. Además, atendiendo a la misma fuente, de los aproximadamente 5,3 millones de habitantes del país, unos 3 millones realizan algún viaje al año.

En este contexto, Rodríguez Hans ha destacado que la participación de la provincia de Sevilla en esta feria "responde a la necesidad de seguir acompañando al sector turístico y reforzando nuestra proyección internacional, especialmente en mercados estratégicos como el irlandés". Asimismo, ha subrayado que Irlanda es un mercado con un perfil de viajero "muy alineado" con la oferta de la provincia, "interesado en la cultura, el patrimonio, la gastronomía y las experiencias auténticas".

El vicepresidente de Prodetur ha señalado también que "tras una edición de Fitur marcada por circunstancias excepcionales, era importante mantener esta agenda internacional y continuar generando oportunidades para municipios y empresas sevillanas, apoyando su posicionamiento en mercados clave".

Durante la feria, Prodetur ha desarrollado una agenda profesional orientada a consolidar relaciones con agentes del sector turístico irlandés, "reforzar el posicionamiento de la provincia de Sevilla como destino y abrir nuevas vías de colaboración que contribuyan al crecimiento sostenible del turismo en el territorio sevillano".