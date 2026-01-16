La provincia sevillana acude a Fitur con la mano tendida a su capital:"A ver si vamos juntos y nos dejamos de tonterías"

El presidente de la Diputación (i), junto al vicepresidente de Prodetur, en el acto de presentación de la oferta de la provincia en Fitur, celebrado en Las Setas de la Encarnación. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

La Diputación de Sevilla ha presentado este viernes los contenidos con los que la provincia acudirá a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, una presencia que estará vertebrada por la campaña promocional 'Sevilla. No la mires, vívela', que se convertirá en el hilo conductor de toda la comunicación y actividades que se desarrollarán en el ámbito de la feria, en una edición en la que Diputación y Ayuntamiento no compartirán stand por tercer año consecutivo, una cuestión que ha lamentado el mandatario provincial, Javier Fernández.

En este sentido, la Diputación ha expresado su deseo de participar en este importante escaparate del turismo junto a la capital andaluza. "Queda una edición de Fitur, la del próximo año, y a ver si tenemos suerte y estamos el alcalde de Sevilla y yo presentando la oferta en un mismo acto, y nos dejamos de tonterías", ha afirmado Fernández en su intervención.

El presidente de la Diputación, junto al vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha dado a conocer esta propuesta en un acto al que han asistido representantes institucionales y de los agentes sociales --Miguel Rus (CES), Juan Bautista Ginés (UGT) y Carlos Aristu (CCOO)--; alcaldes y alcaldesas, asociaciones empresariales del sector, como el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax; medios de comunicación; entidades y empresas que asisten a Fitur, así como artistas, restauradores y participantes en los distintos eventos que se desarrollan tanto en la propia feria como en los actos fuera de Ifema.

En este contexto, Fernández ha declarado que Fitur "es mucho más que un escaparate" para la provincia, ya que constituye "un espacio estratégico para posicionar la marca, abrir oportunidades, reforzar mercados y consolidar alianzas". La campaña, impulsada por Prodetur, tiene como objetivo reforzar la marca Destino Sevilla "desde una mirada actual y alineada con las nuevas demandas del viajero, apostando por la autenticidad, las experiencias reales y la conexión emocional con el territorio".

"La provincia se descubre a través de quienes la habitan y la comparten. Por eso, nuestra campaña la protagoniza nuestra gente, que es el principal activo del turismo en la provincia. Tenemos patrimonio natural y cultural, pero el patrimonio humano es lo que hace de la provincia lo que es", ha añadido Fernández.

El presidente de la Diputación también ha dejado claro que no comparte abrir las puertas "solo al turista de calidad: el turismo es un derecho", en alusión directa a las manifestaciones del alcalde, realizadas este jueves en el acto de presentación de la oferta de la capital para Fitur, en las que subrayaba la necesidad de atraer al turista de alto poder adquisitivo y afirmaba que 'mejor turismo sí, más turistas no'. "Los cuatro millones de visitantes que registramos este año hacen falta siempre, y no generar espacios restrictivos".

Fernández ha asegurado al respecto que "se acabó el turismo de siempre: la gente quiere ver la Giralda y la catedral, pero también quiere saber cómo se fabrica el vino o lo mantecados, o pasear por los senderos de Sierra Morena".

Para Rodríguez Hans, "no hablamos de un 'plan B' en relación con Sevilla, sino que tenemos un destino propio y mucho que decir y hacer, con mucho margen de crecimiento". Para ello, ha esgrimido la conexión aérea directa con Estambul --que opera Turkish Airlines--, que supone "una gran puerta de entrada al mercado asiático", si bien "seguimos trabajando para un vuelo transatlántico, no solo con Estados Unidos sobre la mesa, dado que también está Canadá y México", y un AVE directo con Barcelona, "que mejorará y mucho el mercado catalán".

La agenda de la Diputación arrancará como viene siendo habitual el día previo a la inauguración de la feria, concretamente el martes 20, con un acto promocional que se celebrará en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Una presentación del destino turístico y gastronómico destinada a operadores turísticos y sector profesional, en general, así como a creadores de contenidos, prescriptores y decisores de eventos.

El evento será conducido por el escritor, periodista y comunicador Julio Muñoz 'Rancio sevillano' y por la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia. Esta gran cita será acompañada por una degustación y córner de productos 'Sabores de la Provincia'.

UN STAND COMO PUENTO DE ENCUENTRO DEL TERRITORIO

El programa de la Diputación en Fitur continuará el miércoles 21 de enero, ya en el stand de la provincia, dentro del pabellón de Andalucía en Ifema. En esta edición, serán cerca de medio centenar de municipios los que presentarán sus ofertas. En total, se sucederán unas 60 presentaciones de la provincia --a los municipios se suman más de una decena de empresas y varias entidades-- a lo largo de las tres jornadas profesionales de la feria.

Asimismo, a lo largo de estos días, Prodetur desarrollará una intensa agenda de trabajo con profesionales del sector, medios de comunicación, y distintas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, al objeto de establecer contactos y acuerdos que impulsen proyectos de interés para la provincia.

La gastronomía sevillana forma parte de la estrategia provincial. En esta línea, y como viene siendo habitual, la provincia ofrecerá en el pabellón de Andalucía una programación de degustaciones gastronómicas a cargo de distintos municipios, como un cocido algabeño y una cata de aceites de oliva de Écija. Este año, como novedad, habrá cuatro showcooking en lugar de una y se han programado actividades para el fin de semana, cuando Fitur se abre al público.

BALANCE DE LA COYUNTURA TURÍSTICA 2025 La provincia de Sevilla "sigue demostrando músculo turístico", con un volumen muy significativo de visitantes, un aumento de las estancias y un comportamiento especialmente destacado del turismo extrahotelero, que continúa consolidándose como una de las principales palancas del destino, ha destacado Rodríguez Hans.

Así, a falta de los datos de diciembre, para el periodo acumulado de enero-noviembre de 2025 el turismo extrahotelero en la provincia de Sevilla, sin la capital, ha registrado 153.638 viajeros y 571.173 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3% en viajeros y de cerca del 50% en pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento de estancias ha estado protagonizado principalmente por el turismo residente en España, que aumenta cerca de un 55%, aunque también destaca el incremento del turismo de origen extranjero, con un 32% más. Por su parte, los establecimientos hoteleros de la provincia, excluida la capital, han contabilizado 648.063 viajeros alojados, que han generado 1.132.779 pernoctaciones, con una estancia media de 1,75 noches, similar a la del año anterior.

En este segmento, el turismo residente en España representa el 67,9% del total, frente al 32,1% del turismo internacional. En este sentido, el vicepresidente de Prodetur ha subrayado, además, que 2025 confirma la fortaleza de la provincia para atraer "mercados internacionales de alto valor", con un peso destacado de Estados Unidos, como primer mercado emisor, y de los principales emisores europeos, como Reino Unido, Francia o Italia.

"Estos datos nos reafirman en una idea clara: la provincia de Sevilla es cada vez más competitiva para el turismo internacional, que busca autenticidad, cultura, patrimonio, gastronomía y experiencias con identidad propia".