La próxima semana comenzarán las obras en la SE-20 en Sevilla, que seguirá cortada durante el partido de la selección

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este lunes que la SE-20 seguirá cortada en algunos tramos durante el próximo martes 18 de noviembre, en el que la selección española se enfrentará en el Estadio de La Cartuja a Turquía. Asimismo, ha indicado que las obras de reurbanización de la vía comenzarán la próxima semana.

En una declaración ante los medios durante la puesta en marcha de la nueva línea 60 de Tussam, el primer edil ha asegurado que con los "socavones que hay", provocados por las últimas lluvias, no se pueden reabrir este martes algunos tramos. Ha indicado que Movilidad está "estudiando alternativas" al ser una de las vías de acceso al estadio.

El Ayuntamiento ha estado informando en redes sociales desde este sábado de cortes en la vía. Este lunes, la SE-20 continuará cortada desde la barriada de Valdezorras hasta la Carretera de Brenes y desde desde la Glorieta junto a RTVE hasta la Glorieta de la Avenida de la Biología. Según Sanz "hay tramos impracticables".

En esta línea, el alcalde ha indicado que el seguro del Consistorio está estudiando las peticiones para cualquier incidencia de usuario por efecto de los socavones.

Por otra parte, Sanz ha asegurado que las obras de reurbanización van a contar con un presupuesto de casi siete millones de euros. Unos trabajos que van a incluir un reaslfaltado de la vía y reajardinamiento de las rotondas y medianas. El primer edil ha asegurado que la vía lleva desde 2022 "sin recibir un euro en mantenimiento".

Asimismo, el alcalde ha subrayado que el Consistorio "estaba obligado" en 2022 a realizar un estudio para comprobar el estado de la vía, algo que "no se hizo". Ese año, el Gobierno cedía las competencias de la SE-20 al Ayuntamiento.

El acuerdo suscrito por las dos administraciones recogía que el Estado financiaría las obras de mejora del firme y puesta a punto en general del viario hasta un importe de 3.780.000 euros, cantidad que ha sido sobrepasada finalmente en la última valoración económica del proyecto técnico redactado para su reparación, valorado en 6.345.000 euros.

La diferencia será asumida por el Ayuntamiento de Sevilla. Una vez concluya el proceso de licitación en marcha, podrán adjudicarse las obras, que tienen un plazo de duración estimado de cuatro meses. La intervención a lo largo de los 10,3 km de recorrido, se ha subdividido en cuatro fases coincidiendo con cuatro tramos específicos de carretera.

La primera abarca desde el km 0 al 0,950; la segunda discurrirá entre el km 0,950 y el 5,545; la tercera fase estará comprendida entre el km 5,545 y el km 8,600 y, finalmente la cuarta y última fase se desarrollará entre el km 8,600 y el 10,340.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press, han asegurado que el frío y el agua pueden retrasar los plazos previstos "inicialmente". Asimismo, han indicado que actualmente en la vía se ha estado "haciendo parcheos", a través del contrato de conservación. Todo a la espera del inicio de los trabajos de reurbanización.

EL PLENO DE PRESUPUESTOS SERÁ "ANTES O DURANTE" LA SEMANA DE NAVIDAD

En paralelo, Sanz ha confirmado que el Pleno del Consistorio para aprobar los presupuestos municipales de 2026 será "antes o durante" la semana de Navidad. Sobre las negociaciones acerca de la cuentas, asegura que "aún no puede avanzar nada".

Asimismo, sobre la posibilidad de una nueva final de la Copa del Rey en Sevilla, el alcalde ha destacado que es un evento "muy importante para la ciudad". "A Sevilla se le da bien la organización de estos grandes eventos culturales, deportivos, y creo que sería muy interesante que la Copa del Rey decidiera esta tarde que se quede en la ciudad", ha indicado.

Declaraciones de José Luis Sanz en la puesta en marcha de la nueva línea 60 de Tussam, que conecta el Distrito Este-Torreblanca-Alcosa con el Hospital Universitario Virgen Macarena. Para el primer edil se cumple así "una reclamación histórica" de los vecinos del distrito.