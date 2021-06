El PSOE de Arahal (Sevilla) pide "aclarar" el accidente del edil del PP con la Policía Local y reclama el informe

Avisa de que debe prevalecer la "presunción de inocencia" y considera que IU/Adelante no ha actuado de modo "adecuado"

ARAHAL (SEVILLA), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) ha solicitado este martes "que se aclare" todo lo relativo a la situación supuestamente protagonizada por el concejal popular Alberto Sanromán, al que el Grupo de IU/Adelante reclama que "asuma su responsabilidad" después de que colisionase con su vehículo contra un coche de la Policía Local mientras circulaba presuntamente sin seguro en vigor y bajo los efectos del alcohol.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del Grupo socialista, Ángeles Ojeda, ha manifestado de entrada que debe pesar un "principio de presunción de inocencia" que, a su entender, "no ha tenido en cuenta" el Grupo de IU/Adelante. Mientras la coalición de izquierdas ostenta el Gobierno local, la portavoz del PSOE ha opinado que el asunto debería haber sido abordado desde la delegación municipal que abarca a la Policía Local y no desde la vertiente del partido político, con lo que a su entender "el tratamiento no ha sido el adecuado".

En cualquier caso, e insistiendo en la presunción de inocencia, la portavoz del PSOE ha manifestado que dado que pesan "versiones diferentes" sobre los hechos, los socialistas van a pedir "que se aclare" lo sucedido, de momento reclamando el informe de la Policía Local. Una vez esclarecidos los hechos, según ha indicado, serán reclamadas "las responsabilidades que tenga que asumir cada cual".

ACCIDENTE DE MADRUGADA

En un comunicado, IU/Adelante aludía a "fuentes policiales" para exponer que sobre las 3 horas de la madrugada del 16 de mayo un vehículo colisionó contra un coche patrulla de la Policía Local en la confluencia de las calles Morón y Óleo, al omitir el conductor del citado turismo particular una señal de Stop.

Según IU/Adelante, los agentes de la Policía Local sometieron al citado conductor a la correspondiente prueba de alcoholemia, arrojando el mismo un resultado que "duplicaba" el límite de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La segunda prueba "de verificación", según indica Adelante remitiéndose a la actuación policial, no fue completada tras varios intentos dado el "nerviosismo" del conductor, cuyo vehículo "carecía de seguro" en vigor desde el pasado 28 de febrero.

LA IDENTIDAD DEL CONDUCTOR

Al respecto, IU/Adelante indica que el citado conductor es el concejal del PP Manuel Alberto Sanromán, asesor además en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

La coalición de izquierdas, que señala que el juicio rápido celebrado en torno a la prueba de alcoholemia se saldó con el archivo de la causa al no llegar a ser practicada la segunda prueba de verificación; expone que revela el asunto después de conceder "un tiempo prudencial" al concejal del PP y comprobar que el mismo no tiene "intención" de "hacer un ejercicio de responsabilidad política".

"DAR EJEMPLO"

Por eso, IU/Adelante reclama al concejal del PP Alberto Sanromán, otrora diputado provincial, que "asuma su responsabilidad y dé el ejemplo que la población de Arahal merece".

En cualquier caso, respecto a estos hechos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Marchena ha emitido un auto el pasado 19 de mayo y recogido por Europa Press, en el que resuelve archivar las actuaciones penales al no ver "debidamente justificada la perpetración del delito".

En dicho auto, el juzgado resuelve de tal manera "con reserva de las acciones civiles para los perjudicados" y ordenando "deducir testimonio a la DGT a los efectos de sanción administrativa si fuese procedente".