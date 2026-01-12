PSOE asegura que el Gobierno municipal de Sevilla ha tenido que devolver casi un millón de euros en ayudas para familias

Archivo - El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz (d), y la concejala Sonia Gaya (i), durante su intervención en el Pleno del Ayuntamiento. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha indicado este lunes que el Gobierno municipal "ha demostrado una grave incapacidad" para gestionar las Ayudas Económicas Familiares.

Según ha indicado en una nota remitida por el partido, el Consistorio ha tenido que devolver casi 885.000 euros, más intereses, a la Junta de Andalucía. Muñoz ha señalado que Sevilla "tiene hoy miles de familias con menores que no llegan a fin de mes y que necesitan apoyo inmediato, mientras el Gobierno de Sanz es incapaz de ejecutar un programa básico de protección social, aun teniendo el dinero disponible".

El PSOE ha señalado que las Ayudas Económicas Familiares son un programa concedido y regulado por la Junta de Andalucía, en cooperación con los ayuntamientos, y financiado tanto con fondos autonómicos como con recursos del Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Muñoz ha señalado que, en el caso de Sevilla, el Ayuntamiento recibió más de 1,2 millones de euros para ayudar a familias vulnerables. De ellos, una parte importante procedía del Ministerio, fondos estatales destinados a reforzar la protección social de los menores, y otra parte del presupuesto autonómico andaluz.

"Todo el dinero era finalista, con un único objetivo: llegar a las familias sevillanas que más lo necesitan. Sin embargo, el Gobierno municipal del PP solo fue capaz de ejecutar unos 317.000 euros, dejando sin aplicar y sin justificar la mayor parte de los fondos recibidos", ha afirmado el portavoz socialista.

Muñoz ha subrayado que "no se trata de un problema técnico ni administrativo". "Cuando otras administraciones ponen los recursos y un Ayuntamiento los deja perder, lo que falla no es la burocracia, sino las prioridades políticas", ha indicado.