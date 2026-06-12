El PSOE asegura que el proyecto de Casa de la Mujer de Sevilla "nació torcido" y el PP valora su apertura tras 12 años

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración de la Casa de la Mujer, en foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este viernes, 12 de junio, que todo lo concerniente a la Casa de la Mujer se haya realizado "a espaldas" del Consejo de la Mujer y de las asociaciones: "Por las mujeres, pero sin ellas". Además, desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento han lamentado que este espacio no sea también centro de investigación y biblioteca feminista y se dedique "solo y exclusivamente" al tema de talleres.

Así lo ha expresado la concejal del PSOE Encarnación Aguilar durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local, en la que ha preguntado acerca de la programación prevista en esas instalaciones, que llevan el nombre de Olga Carrión --en memoria de quien fue directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), recientemente fallecida--.

"Me parece que el Consejo de la Mujer tenía que haber tenido información puntual de esto y dar cuenta de las actividades allí previstas", ha señalado la edil en alusión directa al concejal del equipo de gobierno y delegado de Igualdad José Luis García. "Entiendo que todo esto lo va a hacer con una contratación externa. Una cosa que nace torcida va a ser complicado ponerla derecha, porque parte del movimiento feminista de esta ciudad se siente absolutamente excluido".

Por su parte, el concejal del PP ha recordado que entidades del Consejo de la Mujer estaban allí y otras "no quisieron estar, y no pasa nada". Además, ha querido dejar claro su satisfacción por el hecho de que "después de 12 años de gobierno del Partido Socialista, haya sido un gobierno del Partido Popular, con su alcalde al frente, quien haya abierto la Casa de la Mujer en Sevilla".

Asimismo, ha criticado que se comprara en esa etapa anterior la denominada Casa Mallén --donde estaba proyectado que se ubicara la Casa de la Mujer-- "en buenas condiciones, por casi 480.000 euros, un edificio para entrar y limpiar el jardín y lo dejaron vandalizar y abandonado", y el hecho de que "cuatro meses antes de unas elecciones desplegaran una lona morada anunciando 'Próxima Casa de la Mujer', y ya eso los consideran un proyecto", le ha afeado a la edil socialista.

"La diferencia es que este Gobierno coge un local abandonado, lo arregla, pone personal a trabajar allí, una psicóloga, una graduada social y una técnica administrativa, monta una planificación que ustedes aprobaron en torno a la Casa de la Mujer y la abre", ha remarcado José Luis García.

PROGRAMACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER

Asimismo, cuestionado por la programación, el delegado municipal de Igualdad ha destacado, entre otras actividades, un grupo estable de apoyo y acompañamiento emocional previsto para julio y el taller 'síndrome de la impostora', un encuentro abierto con asociaciones de mujeres para favorecer el conocimiento mutuo y recoger propuestas; una muestra fotográfica por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres; talleres de escritura, y una actividad sobre maestras artesanas, en colaboración con la Universidad de Sevilla.

En noviembre de 2026, ha proseguido, se contempla una programación "específica y especial" por el 25N, talleres, charlas de sensibilización y espacio de reflexión sobre la violencia machista, y en diciembre, herramientas para impulsar un proyecto profesional y centradas en la autoestima y el bienestar para mujeres cuidadoras.

Junto a esas acciones, habrá actividades de carácter permanente vinculadas a la atención psicológica individual, la orientación laboral, información y derivación a recursos especializados, trabajo en red con las entidades de mujeres, participación comunitaria y promoción de la igualdad y detención de necesidades y acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Por último, José Luis García ha destacado que una parte del espacio cuenta con una biblioteca feminista, ya en marcha, con libros para consulta in situ y para el préstamo. "Son más de 500 títulos los que tenemos, que se irán aumentando poco a poco". "Además, propusimos que hubiera tres centros, hubo una discusió entre las asociaciones feministas y al final se llegó al acuerdo, recogido en acta, y se aprobó que solamente se quería una casa de la mujer para que no pareciera que había muchas casas de mujeres", ha concluido.