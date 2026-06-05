El PSOE critica al alcalde de Sevilla por la gestión del arbolado: "más ejemplares secos y alcorques vacíos que nunca"

Archivo - Un operario del Ayuntamiento de Sevilla realiza labores de limpieza en la Alameda junto a un alcorque vacío, en foto de archivo - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha afeado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la falta de gestión del arbolado en la ciudad, ya que, según las cifras oficiales, "hay más alcorques vacíos y árboles secos que nunca"; los cuales no sobreviven por "errores en la plantación y el mantenimiento".

En una nota de prensa, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha recordado que los datos oficiales "aportados por el propio Gobierno Local" están "muy lejos" de sus "anuncios de plantación" de 5.000 y 6.000 árboles. "No nos cuadran las cifras", ha puntualizado. "En Sevilla tenemos 17.000 alcorques vacíos, 7.000 alcorques más que en el 2021 según esos datos. Y esto no es cuestión de una borrasca ni de un temporal", ha precisado.

Según ha apuntado el edil socialista, "las campañas de plantación de equipo de Sanz son pura propaganda, pero la realidad es bien distinta". En este contexto, ha puesto como ejemplo de la mala gestión del arbolado en Sevilla lo sucedido en la Avenida del Deporte de Sevilla Este donde se plantaron 20 árboles en 2025, pero hoy están secos. "Y esto no es cuestión solo de la sequía, no es cuestión solo de un mal mantenimiento", ha afirmado.

De Aragón cree que situaciones como estas son consecuencia directa de las políticas de Sanz y de la privatización de los servicios en parques y jardines, "donde no hay un seguimiento real" tras las plantaciones. "Se plantan árboles, se paga con dinero público a empresas privadas, pero luego no se hace un mantenimiento ni se hace un riego. Sin agua y sin mantenimiento, el resultado es el mismo: árboles que se secan", ha explicado.

'NECESIDAD DE UN PLAN URGENTE'

Por todo ello, el concejal socialista ha exigido al alcalde un plan urgente "para reponer estos alcorques vacíos, garantizar su riego y asegurar la supervivencia de cada árbol que se planta". A su juicio, Sevilla necesita un "giro de 360 grados" en un servicio público que es "esencial" por su potencial para mitigar el calor y hacer que la ciudad sea más habitable.

"Cuidar el arbolado y garantizar su supervivencia es salud y comodidad para los sevillanos y sevillanos. Debe ser una prioridad. Que Sanz olvide la propaganda y se ponga a trabajar", ha zanjado De Aragón.