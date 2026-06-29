El PSOE critica el "enésimo fracaso" con los toldos: "Alfonso XII y la Plaza del Pan no disponen aún de sombra"

La Plaza Jesús de la Pasión (Plaza del Pan), sin toldos - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado el "enésimo fracaso" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), con los toldos, "que contrasta con la propaganda de su campaña oficial". "La realidad es que hay menos sombra que el año anterior", ha recalcado el concejal socialista Francisco Páez.

En un comunicado, el PSOE recuerda que el Gobierno local prometió la instalación de dichas estructuras en más de 30 calles y plazas e incluso anunció su colocación en tres vías nuevas --Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso--. "Sin embargo, la realidad desmonta la versión oficial; debían estar instalados antes del verano, como estipulaban los plazos del contrato, por importe de 1,7 millones".

"A Sanz le ha cogido el toro y, una vez más, son los sevillanos y sevillanas quienes pagan su incapacidad. El alcalde nos vuelve a mentir", ha afirmado Páez. En José Gestoso, el montaje es "otra chapuza", ya que en la zona ancha de la calle, "justo donde se necesita más sombra, no hay ningún toldo".

"Otro ejemplo de ineficiencia es San Eloy, donde tampoco se han colocado en la parte más ancha de la calle, tal como sucede en José Gestoso". Ante esta nueva "negligencia", Páez se pregunta "si hay algo más que propaganda en la gestión de Sanz". "La realidad es que con los 'tolditos de Pepito', frase que podríamos acuñar para ese marketing al que nos tiene acostumbrados, en nuestra ciudad hay menos sombra que el año pasado". ha añadido.

El edil socialista ha recordado que este nuevo "fracaso" se une al del Puente de San Telmo y al de la Avenida Constitución, "donde la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya le afeó la tardanza en presentar el proyecto", ha concluido Francisco Páez.