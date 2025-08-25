El PSOE exige al alcalde de Sevilla "asumir responsabilidades" tras la muerte de animales en el Parque de María Luisa

Archivo - Foto de archivo. Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha criticado este lunes la "falta de planificación y de gestión" del gobierno de José Luis Sanz tras la aparición de animales muertos en el estanque del Parque de María Luisa. En este sentido, han exigido a Sanz que "asuma responsabilidades y gestione con rigor".

Según ha declarado la concejala socialista Encarnación Aguilar en una nota, las imágenes son "demoledoras", y ha criticado además que la respuesta del Ayuntamiento sea anunciar una investigación, "la misma investigación que hicieron con los refugios climáticos, que presentaron a bombo y platillo, pero que en realidad nunca llegaron a abrir", ha recordado la edil.

La concejala ha subrayado que la situación es "consecuencia directa" del abandono del Zoosanitario municipal, un servicio "esencial" que lleva más de dos años sin contrato de recogida de animales.

"Dicen que han subido el importe a 300.000 euros, pero la realidad es que llevamos ya dos años, para dos años y medio, sin contrato de recogida de animales. El Zoosanitario está abandonado, y los técnicos llevan tiempo advirtiendo de la situación sin que nadie les escuche", ha afirmado.

En este sentido, Aguilar ha exigido al alcalde que "asuma su responsabilidad y gestione con rigor". De esta manera, ha manifestado que "Sanz y su equipo tienen planificar, gestionar, trabajar y dotar de recursos a cada servicio para que puedan funcionar. No se puede dejar a la deriva un recurso tan importante como el Zoosanitario".

Finalmente, la concejala ha lamentado que "incluso los animales se vean afectados por la falta de gestión del actual gobierno municipal y sufran la ineptitud de Sanz y de su equipo". En este contexto, ha concluido afirmando que "están cansados de repetir que no hay planificación, no hay gestión y no hay nadie al timón del barco", y cuestionando el eslogan oficial de "Sevilla está en marcha", señalando que "la realidad es bien distinta: Sevilla está en marcha atrás, cuesta abajo y sin frenos".