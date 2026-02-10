PSOE lamenta el "abandono" de la Junta ante el "deterioro estructural" de los centros educativos de Sevilla

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, portavoz del partido y parlamentaria, Encarnación Martínez, en el CEIP Nuevo de Sevilla. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, portavoz del partido y parlamentaria, Encarnación Martínez, ha asegurado este martes que los "daños que el temporal ha provocado en los centros educativos públicos de la provincia no son casualidad ni tampoco puntuales".

En este sentido, ha indicado que estos daños "son la consecuencia directa del deterioro estructural de estas infraestructuras tras siete años de abandono total por parte de Moreno Bonilla", según una nota remitida por el partido.

En una visita al barrio sevillano de San Pablo, junto a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla Pedro Antonio Jaime y Francisco Páez, han señalado el "lamentable estado" de conservación y mantenimiento del entorno tanto del CEIP Nuevo como del IES Joaquín Turina y han exigido al Gobierno andaluz y al alcalde de Sevila "medidas urgentes para garantizar la seguridad del alumnado y profesorado".

"Los socialistas vamos a llevar iniciativas al Parlamento para exigir a Moreno Bonilla inversiones reales en los centros educativos de la provincia y un plan urgente de revisión de las instalaciones escolares de la provincia", ha anunciado Encarnación Martínez.

Asimismo, la secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla ha explicado que en el IES Joaquín Turina "se han desprendido placas del techo y hay una gran grieta en el muro perimetral".

"En estos días hemos visto otros ejemplos, como el CEIP Fernando Feliú en Gerena, con aulas inundadas, o el IES Blas Infante en El Viso del Alcor, donde se ha desprendido parte del techo. El temporal ha sido la gota que colma el vaso de siete años de dejadez por parte del Gobierno andaluz", ha lamentado.

Por su parte, el concejal socialista Pedro Antonio Jaime ha detallado que el CEIP Nuevo, resultado de la fusión del antiguo San Juan de Ribera y el desaparecido San Ignacio de Loyola, "presenta numerosas deficiencias de seguridad tanto en el muro perimetral del edificio como en los muros de la vía pública que rodean la plaza baja, donde se encuentra la puerta de acceso al colegio y la única rampa para bajar. Los accesos dan vergüenza, son un estercolero y el pésimo estado del muro es un peligro real", ha advertido el concejal socialista.

Pedro Antonio Jaime ha señalado que desde el Grupo Municipal Socialista "hemos denunciado este riesgo varias veces pero el Ayuntamiento sigue sin actuar aquí, como tampoco toma medidas en el resto de colegios de la ciudad".