PSOE pide al Ayuntamiento una fecha de reapertura de "la única piscina al aire libre de Sevilla Este"

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado este martes el cierre de "la única piscina al aire libre de Sevilla Este" tras la clausura del Centro Deportivo Entreflores, en Sevilla Este. En consecuencia, ha señalado que "unas 400 familias del barrio se han quedado sin la oferta deportiva que ofrecía, mientras que siete trabajadores se han quedado en la calle".

"Hace un año advertimos de que el CD Entreflores iba camino del cierre y el Gobierno del señor Sanz no hizo nada. Hoy, la única piscina al aire libre de Sevilla Este se encuentra cerrada", ha señalado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón en una nota remitida por el partido.

El Centro Deportivo Entreflores estaba gestionado hasta junio de 2023 por el Club Deportivo Nudión, tal como era conocida popularmente esta instalación. Según ha asegurado Juan Tomás de Aragón, su Junta Directiva en ese momento "pidió una solución" al Ayuntamiento, solicitando que "cogiera la gestión".

De Aragón ha señalado que en febrero de 2025 "advirtió del peligro del cierre" y ha criticado la "dejadez del PP de Sanz", que tras el fin de la concesión, en junio de 2023, "no ha tomado ninguna determinación" sobre el futuro del Centro Deportivo Entreflores. "Lleva tres años sin invertir y tiene a Sevilla Este abandonada", ha subrayado.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que "pedirá explicaciones" en la próxima Comisión de Fiscalización y Control.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado a principios de febrero un proyecto para que el Centro Deportivo Entreflores "se convierta en una instalación de primer nivel gracias a la colaboración público-privada tanto en la inversión y ejecución de la obra como en la gestión posterior".

El Consistorio ha indicado que "lleva ya varios meses trabajando en este proyecto con el que, tras el cese de la actividad comunicado por parte del Club Nudión, acometerá la transformación de la instalación en un espacio deportivo y social de primer nivel".

Para ello, ha señalado que desde el IMD "se están elaborando los pliegos necesarios para licitar la actuación en dicha instalación tanto en lo relativo a la inversión económica necesaria como en la gestión posterior del centro deportivo".