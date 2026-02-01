PSOE pide explicaciones por el "largo retraso" del aparcamiento junto al tranvibús: "Otra mentira más de Sanz"

Archivo - Un vehículo del tranvibús estacionado en una de las paradas, el día de la puesta en marcha de este nuevo servicio. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón ha pedido explicaciones al gobierno municipal del PP por el "largo retraso del aparcamiento disuasorio prometido en Torreblanca junto a la última parada del tranvibús".

En un comunicado, ha manifestado que es "otra mentira más" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya que el gobierno local "prometió en noviembre de 2024 un aparcamiento disuasorio para los usuarios del tranvibús con el objetivo de que estos pudieran aparcar su vehículo junto al recorrido y enlazar con el transporte público".

Ha indicado que, en principio, dicha infraestructura iba a ser levantada en el solar que hay entre la avenida Pero Mingo, la calle Badolatosa y la avenida del Deporte, a escasos metros de la última parada del tranvibús, y, sin embargo, "más de un año después de aquel anuncio, el solar sigue sin uso". "Eso fue en noviembre de 2024. Estamos en el 2026 y no hay nada. No hay proyecto, no hay obra y no hay explicaciones", ha lamentado Juan Tomás de Aragón.

También ha recordado que el propio tranvibús "se inauguró en septiembre de 2025 y esto es otra mentira más del Señor Sanz".

Asimismo, De Aragón ha denunciado otra "serie de incumplimientos en torno al funcionamiento del tranvibús en Torreblanca que el PSOE ha llevado a la Junta Municipal del Distrito Este", como que "las frecuencias prometidas no se cumplen, pues los usuarios habitualmente tienen que esperar más allá de los 10 minutos".

Según ha expuesto De Aragón, los vecinos y vecinas de Torreblanca están "entre los más afectados porque la parada de la avenida de Pero Mingo no funciona como si fuera la última, tal como estaba proyectado". "Los usuarios tienen que aguantar una parada de regulación en la siguiente de Sevilla Este, soportando muchas veces de cinco a diez minutos de espera más", ha lamentado.

Para el concejal socialista, es una muestra más de que "Torreblanca es para el PP un barrio de segunda". "Lo hemos llevado a la Junta Municipal de Distrito, donde hemos pedido mejores frecuencias, que se ponga el aparcamiento en funcionamiento y que la de Pero Mingo sea la verdadera última parada, porque para nosotros Torreblanca sí importa", ha zanjado De Aragón.