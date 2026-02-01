PSOE propone transformar Emvisesa para garantizar vivienda pública realmente "asequible y protegida"

Archivo - Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que "no tiene sentido construir vivienda pública a precios de mercado ni permitir que se privatice a los pocos años", y ha anunciado una batería de medidas estructurales para convertir Emvisesa en el "verdadero pilar de la política municipal de vivienda".

Según se recoge en un comunicado, el grupo socialista planteará que los precios de venta y alquiler se limiten al 80% del máximo legal, con el objetivo de que sean realmente pagables y cumplan su función social. Junto a ello, se propone blindar el parque público de vivienda, estableciendo la protección permanente de las promociones de Emvisesa.

"De este modo, estas viviendas no podrán descalificarse ni venderse en el futuro, evitando que se conviertan en objeto de especulación. La vivienda pública no puede ser una lotería ni un bien con fecha de caducidad, sino que debe ser un patrimonio colectivo al servicio de la ciudad", ha defendido Muñoz.

En coherencia con este modelo, el PSOE exigirá que cualquier parcela municipal que el ayuntamiento venda a promotores privados para construir vivienda se "destine obligatoriamente a vivienda protegida, con precios no superiores a los de las promociones de Emvisesa".

El objetivo, según el PSOE, "es impedir que el suelo público acabe generando beneficios privados a costa de encarecer el acceso a la vivienda y garantizar que cada operación municipal tenga un retorno social claro". Ha destacado la importancia de avanzar hacia un parque público de alquiler "estable, amplio y protegido a perpetuidad, que funcione como un pilar del estado del bienestar, al mismo nivel que la sanidad o la educación".

En este contexto, el grupo socialista ha considerado "imprescindible reforzar el papel de Emvisesa como instrumento central de la política de vivienda en Sevilla, apostando por la innovación constructiva, la reducción de costes y la rehabilitación energética del parque existente, aprovechando los fondos europeos".

El conjunto de estas propuestas se elevará a un pleno extraordinario de vivienda en el Ayuntamiento de Sevilla, con el objetivo de abrir un debate de ciudad y situar la vivienda en "el centro de la agenda política". "La vivienda es la infraestructura vital más importante, si fallamos en Emvisesa y en la vivienda pública, fallamos en el proyecto de vida de la gente", ha manifestado Muñoz.