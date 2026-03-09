PSOE Sevilla advierte del "abandono" y "deterioro" de las calles y pide el cese del delegado de Movilidad

Archivo - El concejal socialista Juan Tomás Aragón en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido este lunes, 9 de marzo, del "grave deterioro" del viario urbano y el "abandono" que "sufren numerosas calles" de la ciudad, una situación que, a su juicio, está "incrementando los riesgos para la movilidad y la seguridad de los sevillanos". Por ello, han instado al cese del delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, al considerar que la ciudad "ha llegado a un punto en el que alguien debe asumir responsabilidades por el deterioro de la movilidad urbana".

En este sentido, en una nota de prensa emitida por el grupo, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha alertado de que circular por Sevilla "se ha convertido en un auténtico peligro", debido a, expresa, "la proliferación de baches, asfaltos deteriorados y obras que se prolongan indefinidamente".

"Nos encontramos, además, con calles abandonadas que hacen que cada día la movilidad sea más insegura", ha afirmado Aragón. En este sentido, ha señalado un incremento de incidentes y "situaciones de riesgo en la vía pública". Asimismo, ha alertado de que estos "estos problemas afectan especialmente a los usuarios más vulnerables de la movilidad urbana, como peatones, ciclistas, personas que utilizan patinetes o conductores de motocicletas". A juicio de los socialistas, ello repercute en un "aumento de siniestros".

El responsable de Movilidad se ha convertido en el delegado de la inmovilidad", ha afirmado, por todo ello, el concejal socialista, al tiempo que ha instado al Grupo municipal a actuar " de manera urgente para reparar el viario, mejorar la seguridad y garantizar una movilidad segura y adecuada". Por último, ha solicitado un plan de mantenimiento y mejora del pavimento.