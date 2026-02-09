PSOE Sevilla advierte de "estado tercermundista" de centro de salud Virgen de la Estrella II en Coria y urge soluciones

La parlamentaria socialista Verónica Pérez y el portavoz municipal socialista, David Díaz - PSOE

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Verónica Pérez y el portavoz municipal socialista, David Díaz, han advertido este lunes, 9 de febrero, del "estado tercermundista" de las instalaciones del centro de salud Virgen de la Estrella II de la localidad sevillana de Coria del Río, al tiempo que han pedido a la Junta de Andalucía "soluciones urgentes".

Según ha enmarcado el partido en una nota de prensa, Pérez ha incidido en que el edificio se encuentra "en un estado lamentable", al tiempo que ha asegurado que "estos días, con el tren de borrascas que ha azotado Andalucía, ha empeorado aún más y ha desatado un caos en el centro de salud".

"Era tal el agua que caía que han tenido que cerrar consultas y se ha perdido material informático, entre otras cosas porque la Junta no ha sustituido la cubierta del techo", ha advertido por su parte el portavoz municipal socialista.

Asimismo, la parlamentaria socialista ha asegurado que en el mencionado centro de salud "no dan citas con el médico de cabecera antes de 30 días".

Por ello, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en materia de salud dado que, asegura, la sanidad pública andaluza ha sufrido "graves recortes" que han tenido como consecuencia "el deterioro de la sanidad pública de forma intencionada". Al tiempo, ha acusado al Ejecutivo de "desviar fondos públicos a la sanidad privada".