PSOE de Sevilla afirma que la regularización extraordinaria de migrantes impactará "muy positivamente" en la provincia

Archivo - La diputada del PSOE por Sevilla María Carmen Castilla durante una sesión plenaria en el Congreso, en foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada sevillana en el Congreso Carmen Castilla ha asegurado que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de España "impactará muy positivamente" en la provincia de Sevilla, ya que los empresarios podrán contratar "con total seguridad jurídica" y, además, "propiciará que aflore la economía sumergida".

"En los últimos días estamos viendo una avalancha de bulos y de mentiras por parte de la derecha sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes y conviene responder con datos y memoria. No es una puerta abierta: es una medida con requisitos claros", asegura Castilla en una nota de prensa.

La diputada socialista ha explicado que sólo pueden acogerse a esta medida quienes ya vivían en España, de forma continuada, al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Se trata, por tanto, de "otro bulo de la derecha y la ultraderecha sobre el hecho de que abrirá la puerta a la delincuencia, sin embargo sólo pueden sumarse a esta medida quienes no tengan antecedentes penales".

"Estamos también escuchando atónitos que tendrán derecho inmediato a voto, algo que es falso, porque la autorización concede residencia y permiso de trabajo por un año, no la nacionalidad ni el derecho a voto, que requieren de años de residencia legal", ha detallado.

Asimismo, Castilla ha recordado que "tampoco es una medida inédita". Para ello ha esgrimido que España ha hecho regularizaciones desde los años 80 con gobiernos de distinto signo político. "Con José María Aznar, en 2000 y 2001 se regularizó a más de medio millón de personas. En 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero se regularizaron 576.000 personas. Ninguna de esas regularizaciones provocó ni efecto llamada masivo, ni colapso de servicios ni aumento de la delincuencia", ha matizado la diputada sevillana.

"Otra gran mentira es que esta medida va a colapsar los servicios públicos, algo completamente falso ya que los migrantes cotizan más --actualmente representan el 14% de los cotizantes-- y sostienen el sistema del bienestar. Cotizan, pagan impuestos, sostienen sectores clave como la agricultura, la hostelería, los cuidados, la hostelería o la construcción. La evidencia demuestra que aportan más de lo que reciben", ha manifestado Castilla.

A su juicio, esta regularización "no va de buenismo, va de reconocer una situación que ya existe, poner reglas claras y reforzar el Estado de Derecho frente al miedo, la mentira y la hipocresía de quienes regularizaron cuando gobernaban y hoy agitan bulos para sacar rédito político", ha concluido la diputada socialista.