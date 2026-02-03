El PSOE de Sevilla asegura "coordinación permanente" con el Gobierno municipal tras medidas adoptadas por temporal

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. - PSOE - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de Sevilla, Antonio Muñoz, ha valorado la "coordinación permanente" con el Gobierno municipal tras la activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) y las medidas adoptadas ante los avisos meteorológicos.

Según una nota remitida a los medios por parte de la formación, Muñoz ha señalado que el PSOE está puntualmente informado de la evolución de la situación y ha subrayado que la "prioridad absoluta" debe ser garantizar la seguridad de la ciudadanía y de la plantilla municipal, en coordinación con los servicios de emergencia y las administraciones competentes.

En esta línea, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, apelando a la prudencia y a evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantenga la situación de alerta.

Asimismo, ha indicado que el Grupo Municipal Socialista tiende la mano al alcalde y al Gobierno de la ciudad para colaborar en todo lo que sea necesario mientras se mantenga la situación de alerta, con el objetivo de "minimizar riesgos y proteger a la población".

Además, Muñoz ha considerado como "imprescindible" que la Administración local adopte todas las medidas preventivas oportunas respecto a su personal, facilitando, cuando sea posible, el teletrabajo o permisos retribuidos para el personal no esencial, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral ante fenómenos meteorológicos adversos.

Por último, el portavoz socialista se ha mostrado confiado en que esta situación se resuelva sin incidencias graves y ha reiterado el compromiso del PSOE con la cooperación institucional y el interés general de Sevilla.