PSOE Sevilla asegura que la situación de la educación pública en es "insostenible por la gestión de Juanma Moreno"

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, portavoz del partido y parlamentaria, Encarnación Martínez, en el IES Néstor Almendro de Tomares. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, portavoz del partido y parlamentaria, Encarnación Martínez, ha asegurado este viernes que la situación de la educación pública en Andalucía es "insostenible".

"La escuela pública no aguanta más, está soportando duros recortes y grandes carencias por el plan del Gobierno del PP de deteriorar la educación pública para que la privada haga negocio", ha afirmado según una nota remitida por el partido.

La dirigente socialista y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Tomares, Miguel Ángel Melero, han acompañado este viernes a la comunidad educativa del IES Néstor Almendros en su protesta semanal por "los recortes en el servicio de limpieza y los problemas de equipamientos en este edificio".

"En este instituto, donde estudian más de 1.600 alumnos y alumnas, debería haber seis personas encargadas de la limpieza y actualmente hay sólo dos", ha explicado Melero. Además, ha apuntado a la "grave situación" del IES Ítaca, "con un alumnado que lleva sufriendo años las pésimas condiciones de las caracolas".

En este sentido, la secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla ha remarcado que la situación de los institutos de Tomares "se repite en toda la provincia". "No damos abasto con la cantidad de reivindicaciones que al Grupo Parlamentario Socialista nos llegan de cada uno de los municipios o barrios de Sevilla por el grave deterioro de las infraestructuras educativas, la falta de personal o los recortes en profesionales para el alumnado más vulnerable", ha manifestado Encarnación Martínez.

En paralelo, el PSOE de Andalucía ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley en la Comisión de Desarrollo Educativo para "exigir al Gobierno de Moreno Bonilla un plan extraordinario de inspección técnica y auditorías de todos los centros educativos públicos de nuestra tierra".