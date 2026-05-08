PSOE de Sevilla avisa de "un nuevo golpe" a la educación pública con la supresión de líneas en colegios de San Jerónimo

Archivo - Material escolar en un aula vacía, como imagen de recurso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado un "nuevo ataque" del Gobierno andaluz del Partido Popular contra la educación pública, "en este caso, en el barrio de San Jerónimo, tras conocerse la intención de eliminar líneas educativas en el CEPR Buenavista y en el CEI Fernando Villalón".

Los concejales socialistas David Guevara y Myriam Díaz, así como la secretaria de Educación del PSOE provincial de Sevilla, Eva Contreras, han acompañado a la comunidad educativa que se ha concentrado a las puertas del CEI Fernando Villalón para exigir que no se eliminen líneas, "un hecho que obligaría a parte del alumnado a no poder continuar sus estudios de Primaria en el CEPR Buenavista, que es el centro de referencia y cercanía en la zona, viéndose obligados a acudir a centros más alejados de su entorno habitacional".

En el contexto de esta concentración, David Guevara ha mostrado, en una nota de prensa de su formación, su respaldo a las familias afectadas y ha criticado "la política sistemática de recortes y abandono que el PP está aplicando en los barrios obreros de Sevilla".

"En San Jerónimo estamos sufriendo la discriminación del Gobierno del Partido Popular, tanto de Moreno como de Sanz, prácticamente a diario. En este caso con la educación pública, con madres y padres que no pueden elegir dónde llevan a sus niños al colegio o con niños con especiales dificultades que tampoco tienen atención", ha señalado el concejal socialista.

En este sentido, Guevara ha advertido de que la supresión de líneas educativas no solo limita la libertad de elección de las familias, sino que además deteriora la calidad educativa y dificulta la atención al alumnado con necesidades específicas. "Cada vez hacen más complicada la vida de estas familias, que al final no tienen respuesta por parte del señor Sanz y del señor Moreno Bonilla", ha añadido.

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla se ha vuelto a recordar al alcalde que San Jerónimo necesita más inversión pública, más recursos educativos y más apoyo institucional, "no nuevos recortes encubiertos que ponen en riesgo el futuro de la escuela pública en el barrio".

Por ello, el PSOE ha apoyado esta concentración y reclama de forma contundente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que rectifique de inmediato y garantice el mantenimiento de todas las líneas educativas tanto en el CEPR Buenavista como en el CEI Fernando Villalón para el próximo curso escolar.