El PSOE de Sevilla avisa del "pelotazo urbanístico" en los corralones de Castellar y en la antigua Fábrica de Sombreros

Fachada que da acceso a los corralones, junto al colegio público Calderón de la Barca - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado este jueves, 25 de junio, de la operación urbanística prevista en Castellar-Dueñas, "que representa bien el modelo de ciudad del PP: un pelotazo urbanístico, al cambiar un colegio por un hotel y sustituir vivienda protegida, equipamientos y suelo productivo por negocio inmobiliario".

En este sentido, Muñoz ha explicado que la modificación del planeamiento permitiría que la operación privada obtuviera una revalorización mínima de 6,5 millones de euros. "El Gobierno local de José Luis Sanz modifica las reglas urbanísticas y quienes se benefician son los intereses privados, mientras la ciudad pierde equipamientos, vivienda asequible y actividad productiva", señala en una nota de prensa.

Según ha advertido el portavoz del PSOE, la modificación planteada supondría sustituir el uso educativo existente por un hotel de cuatro estrellas y hasta 90 habitaciones, eliminar la vivienda protegida prevista, suprimir la superficie destinada a Servicios Avanzados y poner en riesgo los talleres y actividades productivas de los corralones.

Los socialistas consideran "especialmente grave" la sustitución del uso educativo por un establecimiento hotelero y rechazan que la falta de alumnado en el Casco Antiguo "pueda utilizarse como argumento para justificar esta transformación". "Las familias no se marchan del centro por casualidad sino porque no pueden pagar una vivienda".

En opinión de Muñoz, "primero se expulsa a las familias, después se utiliza la falta de niños para justificar el cierre del colegio y, finalmente, ese colegio se convierte en otro hotel. Es el círculo de la turistificación", ha manifestado.

"Se están eliminando del planeamiento los usos productivos destinados a Servicios Avanzados, como se ha hecho en el canal de la Expo, entre otros sitios", apunta Muñoz. A juicio del PSOE, estas modificaciones reducen el suelo reservado para empresas, innovación, conocimiento y actividades económicas, al tiempo que aumentan el peso de los usos residenciales y de las operaciones inmobiliarias.

De este modo, "cada vez que el PP elimina un uso productivo para sustituirlo por vivienda libre o por negocio inmobiliario, Sevilla pierde capacidad para generar empleo estable, diversificar su economía y ofrecer oportunidades a sus jóvenes", ha añadido.

PROTECCIÓN PARA TALLERES Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA

El PSOE ha alertado igualmente del riesgo que la operación supone para los talleres, artesanos y actividades productivas que actualmente ocupan los corralones. En este sentido, el Grupo Municipal Socialista exige que, antes de autorizar cualquier demolición, se elabore un censo completo de las actividades económicas y de los trabajadores afectados.

"Los talleres también hacen ciudad: generan empleo, conocimiento y vida de barrio. El centro histórico no puede convertirse en un decorado turístico sin vecinos, trabajadores ni actividad productiva", ha añadido.

Frente a la propuesta del Gobierno municipal, el PSOE plantea paralizar la actuación hotelera, auditar la operación, calcular las plusvalías que generaría la modificación urbanística y estudiar de forma inmediata la expropiación de los terrenos por utilidad pública o interés social.

PROPUESTA SOCIALISTA EN CASTELLAR-DUEÑAS

La propuesta socialista contempla desarrollar en Castellar-Dueñas un proyecto público que combine vivienda protegida en alquiler, equipamientos educativos, sociales o culturales, rehabilitación del patrimonio, espacios públicos y zonas verdes, así como la protección de los talleres y de los usos productivos.

También plantea la creación de un corralón público destinado a artesanos, creadores, cooperativas y pequeños productores, así como el mantenimiento de espacios para actividades económicas vinculadas a los Servicios Avanzados.