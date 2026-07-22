El PSOE de Sevilla critica la apertura "a medias" del Teatro Lope de Vega tras permanecer tres años cerrado

Archivo - Entrada del Teatro Lope de Vega - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado la apertura "a medias" del Teatro Lope de Vega, tras conocerse que la grada Paraíso permanecerá cerrada durante la próxima Bienal de Flamenco por no reunir las condiciones necesarias de seguridad, tras tres años cerrados para su rehabilitación.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, dos informes técnicos desaconsejan la utilización de la grada Paraíso por motivos de seguridad y dicha zona permanecerá cerrada. Algo que Muñoz ha calificado de "auténtico despropósito", y ha considerado que la seguridad "debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración" y que el Ayuntamiento debe respetar "estrictamente" los informes de los técnicos.

En este sentido, el portavoz socialista ha sostenido que el anuncio de reapertura del Teatro se debe a la "improvisación habitual" de la actual administración local. "Lo que resulta incomprensible es que el Gobierno de Sanz anunciara la programación, pusiera las localidades a la venta y agotara incluso las entradas de varios espectáculos sin haber comprobado antes que todo el aforo podía utilizarse", ha advertido.

Para el portavoz socialista, la improvisación tiene un coste y "en esta ocasión, lo van a pagar los ciudadanos que compraron sus entradas confiando en la información ofrecida por el Ayuntamiento", además de la propia imagen de la Bienal y de la gestión cultural de Sevilla.

Asimismo, Muñoz ha señalado que el cierre prolongado del Lope de Vega se justificó precisamente por "la necesidad de corregir diferentes deficiencias de seguridad, entre ellas las relacionadas con la instalación eléctrica, el telón ignífugo y el sistema contra incendios". "Tres años después, el Gobierno municipal pretende inaugurar el teatro sin poder garantizar la apertura completa de sus instalaciones", ha añadido.

De esta manera, el portavoz ha reclamado al alcalde que explique cuándo tuvo conocimiento de los problemas existentes en la grada Paraíso, por qué se vendieron entradas para esas localidades y cuál es el calendario definitivo para ejecutar la nueva estructura prevista en este espacio.

Del mismo modo, ha lamentado que la cultura sevillana "vuelva a sufrir" las consecuencias de una gestión basada en los "anuncios precipitados y las rectificaciones posteriores". "Sevilla merece más seriedad", ha concluido.