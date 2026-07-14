PSOE de Sevilla critica el "silencio cómplice" del alcalde ante el cierre de 23 centros de salud por la tarde en verano

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Antonio Muñoz, ha criticado el "silencio cómplice del alcalde Sanz" ante el "grave perjuicio que están sufriendo los sevillanos" y sevillanos en su atención médica este verano con el cierre de 23 centros de salud en Sevilla por la tarde.

Según ha concretado la formación en una nota, el líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla ha calificado como "negligente" la decisión del Gobierno andaluz, que deja únicamente ocho centros operativos en toda la capital hispalense a partir de las 15,00 horas hasta el 4 de septiembre. Por su parte, solo cuatro contarán con servicio de pediatría.

"En Sevilla está prohibido ponerse enfermo por las tardes este verano por decisión de la Junta de Andalucía", ha lamentado el portavoz socialista, señalando que esta medida dista mucho de ser "amor a la sanidad pública".

En esta línea, Muñoz ha calificado de "intolerables" las distancias que muchos usuarios tendrán que recorrer para ver a su médico de cabecera, así como la "sobrecarga que esta situación está suponiendo para los sanitarios". De media, los sevillanos cuyo centro de salud de referencia cierre, tendrán que desplazarse "más de dos kilómetros de media".

Como ejemplo, ha aludido a la situación de los residentes de Bellavista o de la zona de Las Letanías, en el Polígono Sur, que se verán obligados a desplazarse "entre cinco y ocho kilómetros para poder acudir a los centros de salud de Sevilla Este y Torreblanca".

Asimismo, ha destacado el caso de Triana, donde los usuarios del centro de salud Amante Laffón tendrán que desplazarse hasta Los Bermejales para ser atendidos, "pese a que tienen mucho más cerca el del Cachorro".

Por estos motivos, Muñoz ha recriminado la actitud del alcalde de Sevilla, acusándolo de mantener un "silencio cómplice" frente al presidente de la Administración autonómica, Juanma Moreno. "¿No es llamativo el silencio del alcalde ante su jefe de filas y jefe político? Se queda callado y no reclama nada ante el trastorno que van a sufrir los sevillanos y sevillanas al tener que desplazarse tantos kilómetros. El alcalde no se pone del lado de los ciudadanos, sino del de su partido", ha concluido.