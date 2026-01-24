El PSOE de Sevilla cuestiona la "falta de planificación" del Ayuntamiento con la ampliación de la Feria

Archivo - Gente de camino a la Feria de Abril. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TOMARES - Archivo

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Fran Páez, ha cuestionado la "falta de planificación" del Ayuntamiento con la ampliación de la Feria, "un plan anunciado en la campaña electoral y del que casi tres años después no se conocen detalles".

Según ha detallado el grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla en una nota, "a enero de 2026 no sabemos nada de esa propuesta que hizo el alcalde en campaña y que llevó incluso al Pleno del Ayuntamiento sobre la ampliación de la feria", ha lamentado.

Asimismo, Páez ha mostrado su sorpresa ante las palabras del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Pese a que todavía no hay ningún contrato al respecto, aseguró que "todo está en marcha y que será posible en la Feria de 2027".

A los socialistas les ha parecido extraño porque "no hay ningún contrato encima de la mesa ni ninguna negociación con el Gobierno de España sobre los terrenos que afectan a dicha ampliación", ha advertido.

Cabe recordar que, según el plan anunciado por el Ayuntamiento de Sevilla, la ampliación de la Feria de Abril se ejecutaría sobre unos terrenos propiedad del Gobierno de España, con el que "todavía no se han mantenido contactos a pocos meses del supuesto comienzo de las obras, anunciadas para después de la Feria de Abril 2026 por Alés".

En este contexto, el concejal socialista ha expresado su temor de que el alcalde de Sevila use la "falta de planificación para confrontar con el Gobierno de España a causa de los terrenos".

Para Paéz, "confrontar con el Gobierno de España es lo único que sabe hacer este alcalde", señalando que "quizás debería aprender de los alcaldes de Málaga y Granada del PP que consiguen negociando con el Gobierno de España cosas para sus ciudades", ha sentenciado.