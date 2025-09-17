PSOE de Sevilla explica a los comerciantes la propuesta sobre ayudas por las obras del Metro que debatirá el Parlamento

Los representantes de dichos comercios junto con el Concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Nacho González y la Diputada Autonómica Verónica Pérez. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía debate este jueves, 18 de septiembre, en la Comisión de Fomento la proposición no de ley (PNLC) presentada por el Grupo Socialista, y que propone como acuerdos la dotación de ayudas económicas a los comerciantes afectados por las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla, la elaboración de planes de accesibilidad y visibilidad para estos comercios y el diseño de campañas de fomento del comercio de proximidad en la zona.

Así se lo han trasladado este miércoles a los representantes de dichos comercios el Concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Nacho González y la Diputada Autonómica Verónica Pérez, en una nota de prensa. "Los comerciantes están muy alarmados porque no hay una sensibilidad con su situación. No hay un plan de comunicación que permita solventar los problemas de buena visibilidad de los negocios. No hay un plan alternativo de movilidad y no hay un plan de apoyo con subvenciones a las pérdidas que están ya teniendo", ha asegurado González, que aporta el dato de negocios que ya han reducido su facturación en un 43%.

En el mismo sentido se ha pronunciado durante la reunión la comerciante Ana Rodeño, que ha asegurado que "se va a conseguir arruinar a muchas familias y negocios que están funcionando bien, que llevan ya muchos años, y es una pena que se vayan al garete por una mala decisión".

Se refiere así una de las portavoces de los comerciantes agrupados en la plataforma 'Metro, así no', a la elección de la técnica constructiva denominada 'cut & cover' en lugar del empleo de la tuneladora.

Para la parlamentaria andaluza Verónica Pérez, que ha entregado a los comerciantes el texto de la propuesta socialista, "la línea tres del metro de Sevilla es una magnífica noticia para la ciudad, pero también sabemos que una obra de esta envergadura tiene consecuencias". Consecuencias que, a su juicio, "deberían haber estado previstas y planificadas tanto por el Ayuntamiento de Sevilla como por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que no lo han hecho".