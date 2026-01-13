El PSOE de Sevilla pedira explicaciones a la Junta en el Parlamento por "su desidia" en la venta de Ayesa Digital

Reunión del PSOE de Sevilla con sindicatos y el comité de empresa de Ayesa. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, ha anunciado este martes que el partido llevará al Parlamento "una batería de iniciativas y acciones para que el Gobierno andaluz en su conjunto explique con claridad y transparencia su papel" en la venta de Ayesa Digital.

El consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank --a través de Indar--, y Teknei formalizaban a inicio de este año la adquisición por 480 millones de euros de la empresa que tenia su sede social en Andalucía.

Rafael Recio ha mantenido un encuentro para abordar la situación de la empresa con parlamentarios sevillanos, el portavoz socialista en la Comisión de Industria, Enrique Gaviño; el secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés; Enrique Jiménez, secretario general de Fesmc en UGT Sevilla, y el presidente del comité de empresa de Ayesa, Miguel Marín, entre otros, según ha indicado el partido en una nota.

Por su parte, el número dos del PSOE de Sevilla ha lamentado la "desidia del Gobierno andaluz en una operación de venta que tiene una carga muy negativa para Sevilla y para Andalucía".

"En el PSOE estamos tremendamente preocupados y perplejos con la actitud del Gobierno andaluz ante la venta de la división tecnológica de Ayesa. No somos alarmistas pero hay riesgo de deslocalización, de irrelevancia en la toma de decisiones y de optimización de puestos de trabajo", ha afirmado Recio.

En esta línea, ha asegurado que la Junta "debe dar explicaciones sobre la venta de una empresa tractora a nivel andaluz, que es puntera en computación, en gestión de datos o ciberseguridad, nichos de empleo futuro".

Rafael Recio ha criticado el "silencio inicial" de la Junta de Andalucía al respecto y ha calificado de "ridiculas" las declaraciones del consejero de Industria, Jorge Paradela, "alegando que no tiene instrumentos para hacer nada".

El parlamentario socialista ha subrayado que en 2023 "la Junta perdió el principal instrumento que poseía, el 22% de las acciones de Ayesa Digital que acabó por malvenderlas", y ha lamentado el "proceso de pérdida de lo público que está llevando a cabo el Partido Popular en Andalucía".

La Junta expresaba este lunes "su confianza" en que haya un pronunciamiento público de los nuevos propietarios de la división ya vendida, la de Digital e IT, de la que forma parte el Gobierno vasco dentro de un consorcio industrial de esta región, para ratificar la continuidad del empleo en la región, por lo que se ha remitido a una conversación que tuvo el 30 de diciembre con su homólogo vasco, el consejero de Industria, Mikel Jáuregui, en ese sentido.

En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del lunes, Paradela reconocía que "no tenemos instrumentos para participar en el capital de las grandes empresas", aunque aseguró que la iniciativa parte "del fondo que posee el 70% del capital de Ayesa y que decide vender y hacerlo en dos partes", de manera que en ello no participa "ni la familia Manzanares".