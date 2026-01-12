Junta espera que siga en Andalucía la división de ingeniería de Ayesa y la continuidad del empleo ante su venta troceada

Imagen de la sede de Ayesa en el Parque Tecnológico Sevilla Tech. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha expresado este lunes su deseo ante la venta troceada de las dos divisiones que integran Ayesa, la Digital y Tecnologías de la Información y la de Ingeniería, que esta última, que ha identificado como la base de su modelo de negocio, siga teniendo su sede social en Andalucía.

Ha mostrado también su confianza en que haya un pronunciamiento público de los nuevos propietarios de la división ya vendida, la de Digital e IT, de la que forma parte el Gobierno vasco dentro de un consorcio industrial de esta región, para ratificar la continuidad del empleo en la región, por lo que se ha remitido a una conversación que tuvo el 30 de diciembre con su homólogo vasco, el consejero de Industria, Mikel Jáuregui, en ese sentido.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha celebrado este lunes su primera convocatoria en 2026, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha respondido a este movimiento empresarial que se conoció en los últimos días de 2025 y que se traduce en la confirmación de facto de la salida de la familia fundadora, con el ingeniero sevillano José Luis Manzanares como promotor de este proyecto empresarial en 1966, del gobierno de esta sociedad.

El primer argumento que ha blandido Paradela sobre esta operación empresarial y las posibilidades que tenía el Gobierno andaluz para preservar el carácter andaluz de Ayesa ha sido apuntar que la iniciativa parte "del fondo que posee el 70% del capital de Ayesa y que decide vender y hacerlo en dos partes", de manera que en ello no participa "ni la familia Manzanares".

Ante ese movimiento ha reconocido que "no tenemos instrumentos para participar en el capital de las grandes empresas", una idea que seguidamente ha vinculado a las características del modelo de financiación de las comunidades autónomas, por cuanto ha apelado a que en caso de la participación del Gobierno vasco responde al hecho de disfrutar de un modelo diferenciado, que coloquialmente se denomina el Cupo Vasco, y a su amparo sí ha encontrado "instrumento para entrar en el capital de las empresas".

"Nosotros competimos con nuestros instrumentos de impulso a la captación de inversión", ha replicado en este sentido, antes de remarcar que "es una operación puramente corporativa".

El consejero de Industria ha contrapuesto a la venta fraccionada de Ayesa otros hitos empresariales representativos de que se ha seguido el camino a la inversa, esto es, que la sede social se ha instalado en Andalucía, para reivindicar que "nos hemos apuntado algunos éxitos importantes en los últimos tiempos".

Paradela ha puesto ejemplo el caso de Cox tras la adquisición de Abengao, que, en lugar de seguir en Valencia como su domicilio empresarial originario, decidió como heredera de la multinacional andaluza garantizar la sede social en Andalucía, así como que la minera Atalaya Mining haya hecho lo mismo en vez de estar en Chipre, así como ha insinuado que este martes puede haber noticias sobre la sede social de la minera Las Cruces.

Ha reivindicado que "el talento de Andalucía, de los profesionales de Andalucía, ha permitido proyectar esa división tecnológica de Ayesa a los niveles en los que está".

"Pensamos que lo lógico, a que todo apunta, a que la sede social de la División de Ingeniería se queda en Andalucía, concretamente, en Sevilla", ha sostenido el consejero de Industria, quien ha considerado que "lo contrario sería una sorpresa mayúscula".

En estos momentos Ayesa cuenta con un centro en el Parque Tecnológico Sevilla Tech, así como tiene instalaciones en Madrid, tres centros en Euskadi, dos en Cataluña y un centro en la Comunidad Valenciana, según describe en su página web. Ayesa está presente en 24 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía.