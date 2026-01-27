PSOE Sevilla pide los resultados de medición de aire de la barriada de Coria "afectada por inhalación de gases tóxicos"

Archivo - La parlamentaria del PSOE Encarnación Martínez. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria andaluza, Encarnación Martínez, ha reclamado al Gobierno de la Junta de Andalucía que haga públicos los resultados de las mediciones de la calidad del aire que, enmarca, fueron realizadas el pasado mes de mayo en la barriada Guadalquivir de Coria del Río. Según asegura, esta zona estaría afectada por la inhalación de gases tóxicos. Asimismo, ha anunciado que esta petición será trasladada a la próxima Comisión parlamentaria de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el objetivo de que el Ejecutivo autonómico informe sobre los resultados de las mediaciones de la calidad del aire realizadas en el mes de mayo.

Según ha informado el partido en una nota, la parlamentaria ha criticado la actuación del Gobierno andaluz ante una situación que, según ha señalado, afecta desde hace años a los vecinos de la barriada Guadalquivir y tiene "serias" consecuencias para su salud.

Según ha enmarcado, la Junta de Andalucía se comprometió en octubre a elaborar un protocolo sanitario para investigar las exposiciones medioambientales y analizar los casos detectados, un compromiso del que "no se han recibido avances ni información".

"Estamos hablando de la vida y de la salud de unos 4.000 vecinos y vecinas perjudicados por esta problemática, de los que en torno a mil son menores. Sin embargo, el Gobierno andaluz ni ha facilitado las conclusiones del grupo de trabajo aprobado por unanimidad en el Parlamento hace dos años, ni ha atendido a las demandas concretas de los vecinos y vecinas ni tampoco del juzgado que investiga este caso", ha asegurado Martínez.