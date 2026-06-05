PSOE de Sevilla plantea rebajar un 20% el precio de la vivienda protegida de Emvisesa para que sea "realmente asequible"

Archivo - Una promoción de viviendas de Emvisesa en Palmas Altas como imagen de recurso - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a exigir al Gobierno municipal que impulse medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda asequible en Sevilla, "una de las principales preocupaciones de miles de familias, jóvenes y trabajadores ante el incremento sostenido de los precios de compra y alquiler en la ciudad". Frente a esta situación, los socialistas han vuelto a defender una batería de propuestas destinadas a convertir la vivienda protegida en una "alternativa real" para quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda digna. La principal medida pasa por rebajar un 20% el precio de las promovidas por Emvisesa.

Para ello, la propuesta establece como límite máximo el 80% del precio autorizado por la Junta de Andalucía. Asimismo, plantean fijar alquileres adaptados a la capacidad económica de las familias para que ninguna persona inquilina de vivienda pública tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta, informa en una nota de prensa.

"La vivienda pública tiene que adaptarse a los salarios de la gente y no al mercado. Por eso proponemos algo muy claro: que Emvisesa no venda al máximo legal, sino como mucho al 80% de ese tope fijado por la Junta de Andalucía", ha señalado el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

Los socialistas recuerdan que la Junta de Andalucía ha elevado el precio máximo de la vivienda protegida en Sevilla hasta los 2.800 euros por metro cuadrado, "alejando este tipo de promociones de la realidad económica de buena parte de la población". Además, el Gobierno andaluz ha ampliado hasta los 59.000 euros anuales el límite de ingresos para acceder a una VPO, "una decisión que desvirtúa el objetivo social que debe tener la vivienda protegida".

"Si la vivienda protegida acaba teniendo precios cada vez más próximos al mercado libre y se dirige a rentas cada vez más elevadas, deja de cumplir la función para la que fue concebida", sostienen desde el Grupo Municipal Socialista. Junto a la rebaja de precios, se proponen ayudas específicas para jóvenes menores de 40 años que accedan a viviendas públicas en alquiler y mecanismos que faciliten la financiación de la entrada para la compra de una primera vivienda protegida a quienes encuentran dificultades para acceder al crédito.

En opinión del PSOE, "otro problema con el que se topan muchísimos jóvenes es la entrada. No pueden acceder a una vivienda porque no disponen de ese 20% inicial y ahí es donde tiene que estar lo público, ahí es donde tiene que estar el Ayuntamiento y Emvisesa, facilitando esa entrada y ayudando a que puedan empezar su proyecto de vida", ha defendido Muñoz.

Además, el PSOE reclama reforzar el papel de Emvisesa como principal herramienta municipal de vivienda, concentrando en esta entidad la gestión y mantenimiento del parque público, incrementando la inversión destinada a su conservación y promoviendo nuevas promociones de alquiler asequible en todos los distritos de la ciudad.

Los socialistas también defienden blindar la vivienda protegida frente a la especulación, evitando que pueda incorporarse al mercado libre tras unos años, así como potenciar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto para aumentar el parque público y renunciar a nuevas ventas de viviendas municipales.