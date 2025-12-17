El PSOE de Sevilla reclama un alcalde "presente" y lamenta el "deterioro" de la ciudad en este mandato

Balance del PSOE municipal de los dos años y medio de gestión de Sanz al frente de la Alcaldía, en un acto público con vecinos y entidades sociales de distintos barrios de la ciudad. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha realizado este miércoles un "duro balance" de los dos años y medio de gobierno del Partido Popular en la ciudad y ha criticado el "deterioro generalizado de la calidad de vida" y la "ausencia de liderazgo" del alcalde, José Luis Sanz (PP).

En una comparecencia pública celebrada junto a un grupo de vecinos y entidades de distintos barrios, Muñoz ha afirmado que "Sevilla no funciona como merece". Durante su intervención, Muñoz ha señalado que la ciudad "ha ido marcha atrás mes a mes, con problemas graves en limpieza, movilidad, vivienda y servicios públicos", señala el Grupo Socialista en una nota de prensa.

El portavoz del PSOE ha alertado de falta de personal en la limpieza de colegios, del aumento de ratas y suciedad en las calles, del caos de tráfico provocado por obras mal planificadas y de la dificultad creciente para acceder a una vivienda asequible, especialmente para los jóvenes.

Entre los "desastres" de 2025, Muñoz ha criticado también la política de vivienda del Gobierno municipal, al tiempo que ha calificado de "escándalo" la promoción de VPO a precios "inasumibles", así como la falta de una "estrategia real" frente a la 'turistificación'. También ha denunciado la gestión de las Fiestas Mayores, la improvisación en eventos internacionales, el fracaso de medidas como los toldos de la Avenida y la ausencia de respuestas ante crisis sanitarias, climáticas y sociales.

Muñoz ha lamentado "el enorme retroceso social", visible en el debilitamiento de las políticas de igualdad, la creación de oficinas ideológicas y el cierre de servicios como la Oficina de Memoria Histórica, y que es "fruto de los acuerdos con la ultraderecha". "El problema de Sevilla es que tiene un alcalde ausente, que no pisa los barrios ni escucha a la ciudadanía", ha afirmado Muñoz, quien ha subrayado que cuando el alcalde no está, "la ciudad no funciona".

En este contexto, ha reclamado un cambio de rumbo y un proyecto de ciudad "serio, realista y ambicioso". La comparecencia ha concluido con un acto en el que vecinos han colgado en un árbol de Navidad sus "deseos para Sevilla", entendidos como derechos básicos: limpieza, vivienda, movilidad, servicios públicos y una ciudad más justa e igualitaria, "así como una batería de promesas incumplidas". "Sevilla no está perdida, sólo está esperando un Gobierno y un alcalde a su altura", ha concluido.