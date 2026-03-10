PSOE de Sevilla señala una "invasión" de las vías peatonales del centro por parte de las motos de alquiler

Motos de alquiler en el Casco Antiguo de Sevilla - PSOE SEVILLA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este martes la "invasión" de las vías peatonales del Casco Antiguo por parte de las motocicletas de alquiler, un medio de transporte que "ha ganado espacio en la vía pública durante los últimos años".

Según ha indicado el partido en una nota, su "presencia creciente se ha convertido en algunos casos en un "problema" para aquellos sevillanos y visitantes que caminan por las vías del Centro Histórico".

Según han afirmado los socialistas, dichas motos de alquiler "colmatan el espacio público" en entornos como los alrededores de la Plaza de la Alfalfa, la Plaza de Pilatos o la calle San Esteban, entre otros. "En los últimos meses se ha convertido en una estampa habitual que incluso varias decenas de estas motos se acumulen en vías peatonales estrechas, lo que complica mucho el tránsito del peatón", han asegurado desde el Grupo Municipal Socialista.

Asimismo, han indicado que la "invasión" de este medio de transporte "supone otro perjuicio, ya que en ocasiones ocupan las zonas de aparcamientos específicamente destinadas a motocicletas, donde no se permite el estacionamiento de las motocicletas de alquiler".

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones al Gobierno Local por "el problema de convivencia" que se está originando en el Casco Antiguo y ha señalado que "es la Policía Local la que debe encargarse de regular el estacionamiento de las motos de alquiler".

En esta línea, los socialistas lamentan la "imagen negativa" que la acumulación de motos de alquiler muestra de la ciudad en su entorno más histórico. Es una señal, según han apuntado, de la "escasa importancia" que el Consistorio da al "carácter singular" de la ciudad y una "falta de respeto para los sevillanos".