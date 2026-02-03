El PSOE de Sevilla y los sindicatos advierten de "falta de acción" del Gobierno andaluz en la "siniestralidad laboral"

PSOE y sindicatos ante siniestralidad laboral en Sevilla - PSOE

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, junto a los líderes de UGT y CCOO de Sevilla, Juan Bautista Ginés y Carlos Aristu, ha criticado este martes, 3 de enero, la "falta de implicación" del Gobierno andaluz ante la "siniestralidad laboral en la provincia". Cabe enmarcar que durante la jornada un hombre de 70 años ha fallecido al caer del tejado de una nave industrial ubicada en el polígono Canama de Alcolea del Río, el segundo accidente mortal de esta naturaleza en cinco días, puesto que el pasado 29 de enero falleció un trabajador de 55 años en Mairena tras caer desde una cubierta mientras realizaba su labor en una empresa de mantenimiento.

En una nota emitida por el partido, Fernández ha asegurado que el Ejecutivo andaluz "no puede normalizar el balance negro de muertes en el trabajo" y ha denunciado su "falta de implicación" para evitar accidentes laborales. Asimismo, el dirigente socialista ha calificado de "intolerables e inaceptables" las 36 muertes en el trabajo en Sevilla durante 2025, así como los dos fallecimientos ocurridos en enero.

El secretario general del PSOE ha enmarcado que los socialistas mantienen una interlocución con los sindicatos, y que por ello se ha convocado una reunión extraordinaria con UGT y CCOO para analizar los datos de siniestralidad laboral.

Fernández ha afirmado que "una sociedad avanzada no puede permitirse ni una sola muerte en el trabajo" y ha subrayado que el Grupo Parlamentario Socialista presentó un documento con una veintena de medidas para mejorar la prevención, que fue rechazado por el Gobierno andaluz.

Entre las medidas propuestas se registraron, según el partido, la personación de la Junta en juicios por incumplimientos de la normativa laboral, campañas de concienciación y ayudas a pequeñas empresas y autónomos para aplicar medidas de seguridad.

Por su parte, Carlos Aristu ha calificado de "dramáticos" los datos de siniestralidad laboral y ha señalado que el tema "debe situarse en el centro de la agenda política". Aristu ha indicado que, pese a la climatología adversa, la Junta de Andalucía "no ha convocado a los órganos responsables de supervisar la prevención laboral". Al hilo, Ginés ha asegurado que la Junta dispone de medios suficientes para prevenir estas muertes, mediante el seguimiento de obras o la sanción a empresas que incumplan la normativa.