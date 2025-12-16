El PSOE vota en contra de los presupuestos del Consorcio de Transportes de Sevilla: "No responde a los problemas reales"

Archivo - Autobús estacionado en un andén que cubre la ruta entre Sevilla y Guillena. - AYTO.DE GUILLENA - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla ha votado en contra de los Presupuestos para 2026 al considerar que "no responden a los problemas reales del transporte interurbano, no mejoran la calidad del servicio y vuelven a ignorar las demandas de los municipios y de los usuarios".

El portavoz socialista, José Manuel Romero, ha señalado que las cuentas, presentadas por la Junta de Andalucía, "consolidan un modelo agotado, basado en pagar más por el mismo servicio", según una nota remitida por el partido.

En este sentido, ha indicado que el 92% del gasto se destina a transferencias corrientes a los operadores y "solo" el 2% a inversiones reales, una cifra "insuficiente para transformar un sistema con carencias estructurales".

El PSOE ha asegurado que las cuentas "no contemplan" mejoras en horarios, frecuencias o aforo, ni inversiones relevantes en accesibilidad, intermodalidad o modernización de paradas.

Asimismo, han lamentado que no se incluya "ni una sola medida de carácter municipal", pese a los problemas de saturación, retrasos y falta de conexiones denunciados por más de treinta ayuntamientos. "El Consorcio debería ser la herramienta para planificar la movilidad metropolitana, pero la Junta lo reduce a una función puramente contable", ha expresado el portavoz.

El Grupo Socialista también ha señalado que los presupuestos "no reserven recursos para avanzar hacia el nuevo mapa concesional", a pesar de que la propia Junta reconoce que la revisión del Plan de Transporte Metropolitano requerirá al menos 30 meses, lo que "retrasa la implantación de las nuevas concesiones hasta 2028 o incluso 2030".

El PSOE ha criticado que, tras la modificación de los estatutos del Consorcio en 2019, la Junta concentra el 51% del peso decisorio, "lo que ha dejado a los municipios sin capacidad real para influir en las decisiones".