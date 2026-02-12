Publicada en el BOE la licitación de dos promociones de 146 viviendas asequibles de Artillería en Sevilla

Vista aérea de los terrenos donde se ubican ambas parcelas, en el espacio que ocupaba el acuertalamiento de Artillería. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 12 de febrero, el anuncio del Gobierno para licitar la redacción de los dos proyectos de edificación para 146 viviendas asequibles en la actuación residencial Regimiento de Artillería, en Sevilla. El adjudicatario, en este caso, es CASA 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Concretamente, la licitación publicada implica la redacción de los proyectos de edificación, en sus modalidades básico y ejecución, de dos edificios que serán de alquiler asequible, y alude a dos parcelas (2.4.1 y 2.4.2) de los terrenos que ocupaba el antiguo cuartel de regimiento de Artillería.

La duración del contrato es de 30 meses a contar desde el siguiente a la formalización del contrato y el valor estimado, 737.660 euros, mediante un procedimiento abierto, en el que pueden presentarse ofertas para un número máximo de dos lotes. Por último, el plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación concluye a las 13,00 horas del 27 de marzo de 2026, según consta en el BOE, consultado por Europa Press.

Con esta licitación, CASA 47 avanza en los plazos de ejecución de las edificaciones de esta importante actuación que permitirá albergar hasta 948 viviendas asequibles en Sevilla.

Al respecto, una de las parcelas cuenta con una superficie de edificabilidad de 7.575 m2 y en ella se prevé la construcción de hasta 78 viviendas, con un importe estimado del contrato de 377.946 euros, sin incluir el IVA; la segunda tiene 7.131 m2 de superficie edificable y en ella se proyecta la edificación de 68 viviendas, con un importe del contrato cifrado en 359.714 euros, sin incluir IVA.

Entre las propuestas se valorará la incorporación de técnicas bioclimáticas, y/o implementación de nuevas tecnologías a la edificación, la incorporación de medidas para la reducción del consumo de agua, la selección de materiales y de los sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones de cara a la optimización de costes durante las fases de ejecución, uso, mantenimiento y conservación, fomentando la reutilización y la minimización de residuos.

VIVIENDAS EN REGIMIENTO DE ARTILLERÍA

Regimiento de Artillería es una de las actuaciones que forman parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que permitirán el desarrollo de vivienda asequible a lo largo de todo el país.

Estas viviendas serán asequibles y protegidas para siempre pasando a formar parte del parque estatal de vivienda asequible. Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda CASA 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.